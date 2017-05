1-1 me Milanin, Atalanta thuajse në Europë

Nga një pikë për Atalantën dhe Milanin në javën e 36-të Serisë A. Në stadiumin Atleti Azurri D’Italia skuadra bergamske ishte shumë pranë fitores por në fund Milani arriti të barazonte shifrat në 1-1 duke marrë një pikë më shumë vlera në garën për vendin e 6-shtë. Atalantën e Etrit Berishës kjo e pikë e afron gjithnjë me shumë me kualfikimin direkt në fazën e grupeve të Europa League për sezonin e ardhshëm pasi për të siguruar edhe matematikisht vendin e 5-të, skuadrës së Gasperinit do ti mjaftonte vetëm 1 pikë në 2 ndeshjet e fundit. Andrea Conti zhbllokoi shifrat në fundin e pjesës së parë por ti dhënë një pikë Milanit mendoi Gerard Deulofeu që 2 minuta përpara fundit barazoi rezultatin duke e cuar skuadrën e Montellës në kuotën e 60 pikëve. Paraqitje e mirë ajo e Etrit Berishës që bëri disa pritje shpëtimtare.

Mban gjallë shpresat për Europën ,Fiorentina që arriti një sukses shumë të rëndësishëm me shifrat 3-2 ndaj Lazios në Artemio Franchi. Për tu rikthyer fuqishëm në garën për vendin e 6-shtë, që të kualifikon në Europa League skuadra vjollë arriti të përmbyste avantazhin fillestar të bardhekaltërve me Balde Keita. Babacar, Kalinic dhe autogoli i Lombardit i cuan shifrat në 3-1 në favor të Fiorentinës, ndërsa Murgia me finalizimin e tij në të 81-tën u duk sikur rihapi takimin por asgjë më tepër për skuadrën e Simone Inzaghit në këtë sfidë që pavarsisht humbjes vazhdon të ruajë vendin e 4-t në Serinë A. Thomas Strakosha luajti titullar te Lazio, duke zhvilluar një ndeshje deri diku pozitive.