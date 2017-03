19-vjeçarët kuqezi mposhtin Italinë më penallti

3 ndeshje, 3 fitore për kombëtaren shqiptare të 19-vjecarëve. Kuqezinjtë e vegjël pas Maltës dhe Anglisë mposhtën edhe Italinë duke u kualifikuar në finalen e madhe të turneut “Roma Caput Mundi”, që po zhvillohet aktualisht në kryeqytetin italian. Në Ferentino në një komunë, 65 km në juglindje të Romës, skuadra e drejtuar nga Erjon Bogdani triumfoi me shifrat 4-2 pas goditjes së penalltive, ndaj 18 përfaqësues së 18-vjecarëve të Italisë, që përbëhej nga futbollistë të talentuar që janë pjesë e Serisë D. Koha e rregullt përfundoi në barazim pa gola, ndërkohë që nga pika e bardhë e 11-metërshit, 19-vjecarët e Shqipërisë u treguan më saktë. Trajneri Bogdani e nisi sfidën me këtë formacion, Alia, Arapi, Cela, Abara, Rama që mbante në krah edhe shiritin e kapitenit, Rada ,Gashi, Myrteza, Sinani, Bushaj dhe Pjetri. Pas fitoreve me shifrat 2-1 ndaj Maltës dhe 2-0 ndaj Anglisë, kuqezinjtë e vegjël mposhtën me penallti edhe Italinë në sfidën direkte për vendin e parë, duke e mbyllur grupin B në krye. Në finalen e madhe të turneut “Roma Caput Mundi”, kombëtarja shqiptare e 19-vjecarëve do të ketë përballë Rumaninë, në një derbi ballkanas. Finalja do të luhet këtë të Premte në orën 15 në stadiumin “Anco Marzio”, të Ostias.