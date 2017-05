27 nga 30 të fituara, Alves, njeriu i finaleve

Dani Alves njeriu i finaleve. Mbrojtësi i Juventusit i transferuar me parametra zero tek bardhezinjtë, mund të konsiderohet një super goditje nga ana e drejtuesve të klubit Torinez. Deciziv me golin e realizuar kundër Lazios, në finalen e Kupës së Italisë. Karriera e tij ne nivel skuadrash europiane nisi tek Siviglia, më pas Barcelona dhe së fundmi Juventusi. 33-vjecari numëron plot 27 finale të fituara nga 30 të luajtura. Një shirit i gjatë rekordesh. Krahu i djathë i repartit të prapavijës është në duar të sigurta, të shumta janë krosimet që vijnë nga ai krah, asistet, por edhe golat. Në finalen e madhe të Champions League, kundër Realit të Madridit, Dani Alves është asi nën mëngë për trajnerin e bardhezinjve Masimiliano Allegri. Një listë e gjatë titujsh të fituar nga braziliani duke nisur që me 6 kampionete në La Liga me fanellën e Barcelonës, 4 Kupa Mbreti, 5 SuperKupa të Spanjës, 2 Kupa Uefa, 4 SuperKupa Europiane, 3 Champios, 3 Botërore Klubesh dhe së fundmi 1 Kupë Italie me Juventusin që me gjasa do të pasohet edhe me 2 trofe të tjerë. Në nivele klubesh 28 trofe, por nëse në listën e sukseseve rendisim edhe 2 Kupa Konfederatash më Kombëtaren e brazilit dhe 1 Kupë Amerike, atëhere trofetë e ngritur shkojnë në 31. Shifra që ai mbart mbi vete janë të jashtëzakonshme për një futbollist, i cili duket ka ende shumë për të dhënë në fushën e blertë.