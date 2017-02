3 .000 metra, Luiza Gega e treta në Mitingun e Parisit

Luiza Gega vazhdon të mbajë lart flamurin shqiptar në arenën ndërkombëtare të atletikës. Nënkampionia e Europës arriti një kohë të jashtëzakonshme në Mitingun Ndërkombëtar të Parisit. Në debutimin e vitit 2017, Gega zuri shkallën më të ulët të podiumit mes 13 atleteve të tjera në garën e 3 mijë metrave për sallat e mbyllura. 8 minuta, 52 sekonda e 53 të qindtat ishte koha e atletes shqiptare, e cila vendos në këtë mënyrë edhe rekord kombëtar pasi e përmirëson rekordin paraardhës me rreth 37 sekonda.

Një garë përgatitore për Luiza Gegën e cila do të marrë pjesë gjatë muajit Shkurt edhe në Ostrava të Çekisë në disiplinën e 1500 metrave, ndërsa më pas do të jetë e pranishme në Kampionatin Ballkanik për të rritur të sallave të mbyllura që mbahet në Beograd ku bashkë me të, Shqipëria do të ërfaq3ësohet edhe nga 5 atletë të tjerë. Një ndalesë e veçantë sezonale për Luiza Gegën do të jetë Europiani i Atletikës për sallat e mbyllura që do të zhvillohet po në Beograd. Sipas presidentit të Federatës Shqiptare të Atletikës, Gjergj Rruli, në evenimentin që starton në datën 3 Mars, nënkampionia e Europës do të garojë në 1500 dhe 3000 metra, ndërsa një tjetër atlet shqiptar pjesëmarrës në këtë eveniment do të jetë edhe Izmir Smajli në hedhjen së gjati.