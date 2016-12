Euroligue, CSKA Moscow nuk njeh rivalë

CSKA e Moskës është thjesht e një niveli tjetër në Euroligën e Basketbollit. Skuadra moskovite fitoi 76-80 në parketin e Maccabit të Tel Avivit, duke siguruar suksesin e 12-të në sezonin e rregullt. Loja në grup e rusëve dominoi ndaj elementëve të Maccabit. 19 dhe 16 pikë të realizuar nga Goudelock dhe Rudd, nuk mjaftuan përballë skuadrës më të mirë të këtij edicioni të Euroligës.

Derbin spanjoll mes Baskonias dhe Barcelonës e fitoi skuadra baske me rezultatin e ngushtë 65 – 62. Francezi Beaubois me 19 pikë ishte më i miri në parketin e “Fernando Buesa Arena” i mbushur me gati 15 000 spektatorë. Në radhët e Barcelonës spikati Tomic me 18 pikë, ndërsa amerikani Rice shtoi 15 pikë të tjera për katalanasit. Për Baskonian, që forcon pozitat në zonën Play Off kjo ishte fitorja e katërt radhazi, ndërsa Barcelona rrëshket në vendin e 12 në klasifikimin e përgjithshëm.

Olimpia e Milanos ishte e pafuqishme për të përballuar furinë e Panathinaikosit në “Mediolanum Forum”. Të udhëhequr nga amerikani James dhe greku Chatales, që shënuar respektivisht 19 dhe 16 pikë, miqtë nga Athina fituan 72 – 86, me vendasit që mundën t’i ruanin ekuilibrat vetëm gjatë periodës së parë. Skuadra milaneze është futur në krizë të thellë rezultatesh, ndërsa Panathinaikosi siguroi suksesin e tretë rresht.

Në derbin i Stambollit Fenerbahce dështoi me rezultatin 64 – 71 ndaj Darussafaka Dogus, që shkëlqeu në “Ülker Sports Arena” falë lojës së mirë të dyshes amerikane Wilbekin-Clyburn, që realizuan 22 dhe 20 pikë. Pavarërisht kësaj humbjeje Fenerbahce mbetet një pozicion më lart se Darussafaka në zonën Play Off.