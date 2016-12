Kukësi shpallet kampion dimri

Kukësi ndalet në Gjirokastër por shpallet zyrtarisht kampion dimnri. Gola, kartonë dhe shumë tension në stadiumin “Gjirokastra” ku kryesuesit e kampionatit dhe debutuesit nga qyteti i gurtë ndanë nga dy gola për barazimin 2-2. Skuadra verilindore e pa veten në disanavtazh që në fillim të ndeshjes por gjeti forca dhe reagoi duke kthyer ndeshjen me golat e dyshes sulmuese Pejic-Emini, por ishte Rrapo që vendosi barazpeshën në minutat e fundit. Një ndeshje spektakolare ajo mes debutuesve dhe verilindorëve, por në fund të 90 minutave dy skuadrat ndanë nga një pikë. Kukësi vazhdon të jetë skuadra e vetme pa asnjë humbje sezonale, ndërsa Luftëtarui konfirmohet surpriza e këtij kampionati pasi në këtë fushë ka arritur të ndalë edhe Skënderbeun e Partizanin. Ndodhi gjithçka shumë shpejt që në sekondat e para me Reginaldon, i cili në minutën e tretë nuk arriti t’i jepte fuqi goditjes, ndërsa 2 minuta më vonë sërish sulmuesi afrikan i vetëm përtballë Koliçit u tregua i saktë duke e ndalur topin në rrjetë.

Nën shok Kukësi që nuk arriti t’u besonte syve dhe vetëm në të 16-ën Emini dha sinjalin e parë të vërtetë me një goditje të pasaktë. Në krahun tjetër Abazaj u ndal nga Koliçi që bllokoi rrezen e portës për sulmuesin nga Elbasani. Ndeshja u tensionua në minutën e 34 kur Imami u rrëzua në zonë dhe kryesori Klajdi Kola drejtoi gishtin nga pika e 11 metërshit pavarësisht protastave të lojtarëve gjirokastritë. Pejic me ftohtësinë e një bomberi e çoi topi në krahun e djathtë të Rucit.

Goli i barazimit riktheu jo vetëm barazpeshën por edhe Luftëtarin në zonën e verilindorëve pasi ishte fillimisht Rrapo ai që nuk arriti të pasonte saktësisht, ndërsa Abazaj në të 38-ën kishte mundësi për të shërbyer Reginaldon por preferoi finalizimin duke bërë zgjedhjen e gabuar. Luftëtari nuk u pajtua me këtë rezultat duke e zhvendosur lojën në gjysmëfushën e Kukësit. Liçaj harkoi një top në zonë por asnjë fanellë bluzi nuk arriti të përfitonte, ndërsa Boyom nuk u tregua i saktë pas një top të ardhur nga goditja e dënimit. Në minutën e 63 Bregu finalizoi dobët por goditja e vlonjatit u devijua jashtë vijhës fundore, ndërsa 2 minuta më pas, me një aksion model, Karioka dhuroi një top të artë për Eminin që finalizoi menjëherë duke përfituar edhe nga gabimi i Ruçit.

Luftëtari reagoi menjëherë sërish me Bregun por goditja e tij nuk ishte e saktë, ndërsa në të 69-ën Rrapa nuk e kalibroi mirë të djathtë e tij. Kukësi pa fuqi sulmuese e bazoi lojën në shkëputjet e Pejic siç ndodhi edhe në 70-ën kur nuk arriti të shkëputej për të kërcënuar portën e Ruçit. Me kalimin e minutave presioni në zonën e Kukësit u rrit dhe ishte Bregu që bëri më të vështirën përballë Koliçit. Goli ishte në ajër dhe për gjirokastritët ishte Rrapo që ngriti peshë stadiumin “Gjirokastra”.

Një gol që ndezi atmosferën dhe rriti besimin e djemve të MIlinkovic që rrezikuan edhe në minutën e 2 shtesë me Reginaldon, por sulmuesi nga Mozambiku nuk arriti të shënjestronte kuadratin. Nuk kishte më kohë që skuadrat të tentonin fitoren duke u mjaftuar me një barazim që e mban Kukësin në vendin e parë, ndërsa Luftëtari ruan vendin e 5 me 22 pikë.