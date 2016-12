Mezani: Na penalizoi fusha, Haxhiu: I lumtur për fitoren

Gentjan Mezani pas humbjes me Korabin

” Tre pike shprese per Korabin por duhet te shikojme perpara. Duhet te jemi me kembe ne toke sepse ka edhe te tilla rezultate. Na i veshtioresoi punen terreni i lojes.

Vendi i fundit ka barazuar edhe me vendin e pare. Ne nje fushe te tille nuk mund te prisnim me shume. Isha i bindur se do te gabonte kundershtari por ndodhi e kunderta.”

Haxhiu deklaroi se sfiden ndaj Flamurtarit e merituan

“Dua te besoj se kemi merituar me heret nje tre pikesh. Ishte shume e veshtire te kisha perballe nje koleg si mezani. Ky tre pikesh shkon per tifozerine lojtaret dhe drejtuesit. Nese fillojne punimet ne peshkopi, do te jemi kandidat serioze per te qendruar ne Kategorine Superiore.”