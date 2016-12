Petra Kvitova flet pas incidentit

Petra Kvitova foli për herë të parë që pas incidentit tragjik, kur u plagos me thikë nga një person i panjohur brenda në apartamentin e saj në Prostejov. Tenistja ceke, e cila ju nënshtrua një operacioni prej katër orësh nga mjeku Radek Kebrle aktualisht është në një gjendje të mirë fizike por gjithsesi ende në një gjendje shoku. Në një konferencë për shtyp ajo deklaroi se agresori i ishte prezantuar si një punonjës i mirëmbajtjes së pallatit ku ajo jeton, përpara se të hynte në apartament dhe ta godiste atë me thikë, me Kvitovën që arriti të ndalë me dorën goditjen.

26-vjecarja, megjithatë dëmtoi rëndë muskujt e dorës. Gjithsesi operacioni i kryer rezultoi i suksesshëm dhe pse për të pritet të kalojë një periudhë e gjatë përpara se të rikthehet të luajë sërish. Gjatë konferencës për shtyp, ish fituesja e Wimbledon deklaroi se nuk e ndjen dorën ndërsa falenderoi doktorin e saj dhe forcat e rendit që e kanë ndihmuar së tepërmi këto ditë. 26-vjecarja nuk do të rikthehet në fushë në 6 muajt e ardhshëm dhe ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë në turnetë Grand Slam të Australian Open, French Open dhe në Ëimbledon ndërsa shpreson që të jetë gati për U.S Open, që zhvillohet në muajin gusht.