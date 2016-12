Kriza e Skënderbeut vjen nga mungesa e golave

Situata alarmante e Skënderbeut duket të jetë e lidhur me mungesën e golave, të cilët këtë sezon nuk janë në lartësinë e edicioneve të kaluara. Shifrat flasin për një skuadër më shumë mbrojtëse dhe më pak sulmuese. Me vendin e 3 pas dy fazave, kampionët kanë realizuar 16 gola me një mesatare gati 0.9 gola për ndeshje, por duke pësuar vetëm 9. Edicionin e kaluar korcarët ishin një makineri e vërtetë në sulm pasi në 18 javët e para kishin shënuar 39 gola me një mesatare rreth 2.2 gola për ndeshje. Këtë edicion vetëm një herë Skënderbeu ka arritur të shënojë më shumë se dy gola në ndeshje, ndaj Vllaznisë në shtëpi, ndërsa edicionin e kaluar regjistronte 4 fitore me 4 gola të shënuar, dy herë ndaj Bylis, një herë ndaj Lacit dhe Tërbunit.

Gjithashtu edicionin e shkuar kishte regjistruar 4 fitore ndaj rivalëve për titull, duke humbur dy takime dhe grumbulluar 12 pikë, ndërkohë që këtë edicion ka grumbulluar 5 pikë me rivalët për titull. Dy edicione më parë korcarët shënonin 26 gola, sërish një shifër më e lartë krahasuar me këtë sezon, ndërsa mbrojtja regjistronte të njëjtën shifër si tani, 9 gola të pësuar. Ndaj rivalëve për titull, në dy fazat e para skuadra e drejtuar në atë kohë nga Mirel Josa kishte grumbulluar 7 pikë, një tjetër statistikë më e mirë sesa e këtij edicioni. Statistikat tregojnë se Skënderbeu ka humbur forcën goditëse cka ka bërë që të mos jetë më lokomotiva e kampionatit, për ti lënë të tjerët të udhëheqin garën.