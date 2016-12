NBA, Lakers fitojnë derbin, Wesbrook shkëlqen te Oklahoma

Los Angeles Lakers fitoi 102 -111 derbin e Kalifornisë ndaj Los Angeles Clippers, duke prishur serinë negative të rezultateve në sfidat e fundit të sezonit të rregullt në NBA. Në “Staples Center” në prani të 19 000 spektatorëve Crawford dhe Redick i Clippers udhëhoqën skuadrën e tyre me 22 pikë secili, por që nuk mjaftuan për të shmangur humbjen, ndërsa Luol Deng kontroi 12 topa nën tabelë për Lakers, 5 në fazën sulmuese e 7 në mbrojtje. Përsa u përket asisteve Jilius Randle i Lakers spikati me 8 të tillë, ndërsa pikëshënuesi më i mirë ishte Yuong më 19 pikë. Pavarësisht kësaj humbjeje Clippers janë në një pozicion shumë më të favorshëm në zonën Play Off, ndërsa Lakers duhet të shënojnë një seri rezultatesh pozitive për t’u renditur mes 8 skuadrave më të mira.

Në “Chesapeake Energy Arena” Oklahoma City Thunder fitoi 112 – 100 ndaj Minnesota Timberwolves. Për Thunder shkëlqeu i zakonshmi Russel Westbrook me 31 pikë, 15 asiste dhe 7 rikuperime, ndërsa për Timberwolves më i miri ishte Towns me 26 pikë. Pas një pjesë të parë të ekulibruar diferenca u bën në pjesën e dytë. Në periodën e fundit u mbyll gjithcka teksa Oklahoma u shkëput deri + 20 pikë, duke lëshuar terren në minutat e fundit por pa e rrezikuar fitoren. Thunder me këtë sukses forcojnë pozitat në zonën play off të Konferencës së Perëndimitm ndërsa Minnesota mbetet e parafundit duke konfirmuar formën e dobët në këtë sezon.