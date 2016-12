Luftëtari, faza përgatitore në Antalya, Boyom drejt largimit?

Pas pjesës së parë të sezonit ku grumbulloi 22 pikë, përtej çdo pritshmërie, Luftëtari merr pushimet e përkohshme. Skuadra bluzi që po rezulton surpriza e vërtetë e këtij sezoni në Kategorinë Superiore, e mbylli vitin 2016 me një barazim 2-2 ndaj kryesuesve të Kukësit dhe do t’u rikthehet përgatitjeve në fillim të muajit Janar. Trajneri Mladen Milinkovic ka udhëtuar drejt Serbisë për të qëndruar pranë familjes së tij, ashtu si të gjithë të huajt e skuadrës bluzi. Në datën 2 Janar, trajneri do të rikthehet në Gjirokastër për të planifikuar fazën përgatitore që do të nisë në datën 4 Janar në Antalja të Turqisë. Burime zyrtare nga klubi gjirokastrit bëjnë me dije se me skuadrën do të bashkohen edhe dy elementë të rëndësishëm, mesfushori Aleksi dhe suluesi Roca, që të dy të dëmtuar në pjesën e fundit të vitit 2016. Pikëpyetja më e madhe në merkaton e dimrit vazhdon të mbetet prania e qëndërmbrojtësit kamerunas, Edy Nicolas Boyom. 28-vjeçari që u bashkua këtë verë me Luftëtarin kërkohet sërish nga qipriotët e AEL Limassol, por drejtuesit e Luftëtarit nuk kanë arritur ende asnjë marrëveshje me ishullorët.

Boyom konsiderohet si një nga pikat kyçe në repartin e tërhequr të skuadrës së Milinkovic dhe paraqitjet e tij pozitive gjatë dy pjesëve të para të sezonti e kanë rritur ndjeshëm vlerën e kartonit të tij. Gjithsesi, klubi po punon edhe në frontin e afrimeve pasi trajneri serb ka kërkuar nga një emër të ri për çdo repart. Presidenti dhe drejtuesit e tjerë të klubit po punojnë për të identifikuar emrat që mund t’i përshtaten projektit. Një tjetër çështje, nëse e tillë mund të quhet është edhe ruajtja e boshtit aktual të skuadrës. Kështu, Luftëtari vazhdon të mbajë larg të gjithë zërat për një largim të mundshëm të talentit Dejvi Bregu i cili ka një kontratë deri në vitin 2018 me gjirokastritët. E njëjta situatë është edhe për golashënuesin e skuadrës, Reginaldo, i cili do të qëndrojë minimalisht deri në fund të sezonit, ndërsa sulmuesi i krahut të djathtë Kristal Abazaj ka një kontratë 3-vjeçare.