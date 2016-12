Flamurtari sheh larg, dëshiron rinovimin me Alves-Shkodra

Periudha e Janarit si gjihtmonë kërkohet të shfrytëzohet nga skuadrat e Superiores për të afruar elementë cilësorë, të cilët do të kontribuojnë për arritjen e objektivave, por në të shumtën e rasteve afrimet e kësaj periudhe rezultojnë dështime. Duke u bazuar edhe te eksperiencat e hidhura, drejtuesit e Flamurtarit besojnë se është më mirë për të hedhur piketat për sezonin e ardhshëm, sesa të shpenzojnë para dhe energji për lëvizje që nuk do të kenë impakt gjatë pjesës së dytë të sezonit. Flamurtari pavarësisht problemeve që ka kaluar në dy fazat e para mbetet një nga ekipet me cilësore përsa i përket organikës, megjithatë kuqezinjtë e kanë të qartë se nuk mund të rivalizojnë për titullin, pasi tre skuadrat e kreut kanë grumbulluar mesatarisht dyfishin e pikëve, ndërsa Kupa e Shqipërisë mbetet një dritare për të luajtur në Europë sezonin e ardhshëm. Administratori Sinan Idrizi mësohet se ka nisur bisedimet për rinovimin e kontratës me dy futbollistët që kanë spikatur gjatë pjesës së parë të sezonit në kampin vlonjat,me Danilo Alvesin dhe Donjet Shkodrën.

Sulmuesi brazilian ndonëse ka shënuar vetëm një gol në barazimin 1-1 me Partizanin, ka qenë pikë referimi në fazëm sulmuese, duke krijuar hapësira për futbollistët e tjerë. Ndërsa Shkodra, edhe pse nuk është një sulmues tipik, ka treguar se ka instiktin e golit, duke realizuar 6 herë në 15 ndeshje të Superiores.Futbollisti me origjinë nga Kosova dëshiron një aventurë në një kampionat më të fortë, pro në Vlorë do të tentojnë ta bindin me një ofertë joshëse.

Përsa u përket afrimeve, synohet një sulmues cilësor krahu, por një qendërmbrojtës. Alternativat nuk mungojnë, por emrat pritet të zbulohen vetëm kurtë ketë zhvillime konkrete.