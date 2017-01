Hyka, mes transferimeve më të mundshme në MLS

Jahmir Hyka në listën transferimeve më të mundshme në MLS nga futbolli europian, por edhe objektiv i skuadrave turke Kaiserispor e Beshiktash, si dhe i Ferencvaroshit në Hungari. Për mesfushorin e kombëtares shqiptare, që luan me Lucernën në Zvicër, janari pritet të jetë një muaj mjaft impenjativ, sigurisht jo në fushën e blertë.

Në një shkrim të publikuar në faqen zyrtare të MLS, jepen emrat e 11 futbollistëve kandidatë për t’iu bashkuar kampionatit amerikan të futbollit, ndër të cilët spikat edhe mesfushori kuqezi. Në fakt pjesë të kësaj liste janë lojtarë që luajnë në Europë, të cilëve përgjithësisht u përfundon kontrata në qershor, ose që në këto momente janë futbollistë të lirë.

Sipas gazetarit Greg Seltzer, bashkëpunëtor i MLS për futbollin europian, Jahmir Hyka i cili është 28-vjec dhe luan me këmbën e majtë, me kalimin e moshës është rritur më shumë si futbollist dhe mund të jetë një afrim i rëndësishëm për klubet amerikane. Një mesfushor me tipare sulmese, Hyka ka mundur të shënojë 6 gola në këtë sezon për Luzernen dhe ka pranuar se ka patur kontakte me skuadra të MLS. Madje në ditët e fundit të 2016-ës, vetë Hyka deklaroi për Supersport se dëshira e tij është të transferohet në Amerikë.

Sigurisht vendimi që do të marrë Hyka do të ndikohet nga oferta më e mirë financiare. Në rol të rëndësishëm në këtë rast do të ketë edhe Lucerna, që mund të përpiqet të përfitojë nga shitja e kartonit të lojtarit që në janar, për të mos e humbur me parametër zero në qershor.