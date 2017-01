2017, futbolli shqiptar me sytë nga e ardhmja

Futbolli shqiptar nis një cikël të ri në një vit të ri. Shpresa, emocione, luftë sportive dhe rivalitet për lojën më të ndjekur të planetit që nis një vit plot ambicie edhe në Shqipëri. Është Kategoria Superiore që çel e para garën në fundin e këtij muaji për kapitullin e dytë që do të kurorëzojë një prej sezoneve më të luftuar dhe më spektakolarë të futbollit në vendin tonë. Formula me 10 skuadra po rezulton e suksesshme dhe këtë e reflekton sezoni aktual. Luftë në çdo front dhe çdo javë ku rivalët për titullin duhet të bëjnë llogaritë edhe me kundërshtarët që luftojnë për mbijetesën. Rivaliteti sportiv reflektohet në çdo 90 minutësh, çka e bën edhe kampionatin më të paparashikueshëm. Janë të paktën 4 rivalët në garën për titullin, ndërsa pjesa tjetër noton mes shpresave europiane dhe zonës së ftohtë. 2017-ta premton surpriza deri në muajin Maj. 4 muaj të nxehtë, dy faza shtesë dhe 18 ndeshje për çdo skuadër. Kukësi kampion dimri shpreson të ruajë ritmin e pjesës së parë të sezonit ku nuk e provoi asnjëherë shijen e humbjes, ndërsa Partizani ndjekës me 1 pikë më pak synon të rikthehet te titulli pas 24 viteve shterpësi.

Nuk ka pushim as për Skënderbeun që synon titullin e shtatë rresht, ndërsa Tirana mbetet mes pikëpyetjeve të mëdha edhe pse është konfirmuar si fuqia e katërt e këtij kampionati. Më e zhurmshme dhe aspak e qetë projektohet edhe lufta për mbijetesën me plot 6 skuadra në këtë valle. Luftëtari spektakolar mbetet disi më i favorizuar ashtu si edhe Flamurtari që ka një organikë të pasur, ndërsa Vllaznia do të kërkojë të luajë me një marsh më shumë pas rënies së dukshme në fazën e dytë. Beteja më e ashpër parashikohet të zhvillohet mes Teutës, Laçit dhe Korabit por vendimin përfundimtar do ta marrë vetëm fusha e lojës.

Një vit me pritshmëri të mëdha do të jetë edhe për Kombëtaren 2017-ta. Fillimisht në 24 Mars, të besuarit e De Biasit do të luajnë transfertën e prestigjit kundër Italisë ku do të kërkojnë të tregojnë se janë ende në lojë për një biletë Botërori. Humbja me Izraelin ka lënë një shenjë të thellë në moralin e kuqezinjve dhe testi ndaj Italisë nuk mund të vinte në një moment më të mirë. Të kaltërit që janë edhe forca e dytë në grupin kualifikues, mund të konsiderohen një kockë më pak e fortë se Spanja dhe Shqipëria ka tre muaj konë në dispozicion për ta përgatitiur këtë sfidë në mënyrën më të mirë. Shpresat mbeten, kuqerzinjtë thjesht duhet të tregojnë atë dëshirë dhe pasion që shfaqën në Euro 2016. Deri në muajt e fundit të 2017-ës, skuadra e De Biasit do të sfidojë edhe Spanjën, Izraelin e Maqedoninë në transfertë dhe Italinë e Lihtenshtejnin në “Loro Boriçi”, me laps e letër llogaritë do të jenë më të qarta në fundin e këtij viti kalendarik që premton surpriza edhe për Kombëtaren Shqiptare. 2017 sfidon futbollin shqiptar për 12 muaj të zjarrtë.