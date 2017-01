NBA, San Antonio “leksion” Torontos

San Antonio Spurs konfirmohet forcë e dytë në Konferencën e Perëndimit pasi shkatërroi në duelin më të fortë të së Martës skuadrën e Toronto Raptors, 11-82. Në përballjen mes të dytave më të mira të dy konferencave ishin teksanët që bënë ligjin në shtëpinë e tyre. Kaëhi Leonard me 25 pikë dhe LeMarcus Aldridge me 23 ndihmuan skuadrën e Greg Popovich të harrinte atë disfatë të hidhur ndaj Atlanta Haëks.Dominim total i Spursave që nuk e vendosën asnjëherë në dyshim fitoren, pavarësisht 26 pikëve të shënuara nga DeRozan për ekipin kanadez. Ndërkohë, në Denver, skuadra vendase evitoi humbjen e tretë rresht pais kaloi 120-112 Sacramento Kings. Përballja play off mes ekipit nga Colorado dhe kalifornianëve foli për italianin Danilo Gallinari që regjistroi 24 pikë, ndërsa në krahun tjetër, dyshja Cousins-Collison nuk shkoi më shumë se 56 pikë në total. Ky është një hap pas për Sacramenton që këtë sezon kërkon kualifikimin për në zonën play off por lufta mbetet e fortë për vendin e tetë të perëndimit pasi me këtë fitore në lojë rikthehet edhe Denver. Buzëqesh edhe Boston Celtic që falë 29 pikëve të Isaiah Thomas shkëlqeu 115-104 ndaj Utah Jazz.

Kjo është humbja e parë pas 4 sfidave të fundit për ekipin nga Sal Lake City pasi Boston bëri gjithçka mirë që në periodën e parë kur regjistroi 55 % të goditjheve të sakta nga parketi. Për Utah, Gordon Hayëard regjistroi 23 pikë por të pamjaftueshme për të vijuar ecurinë pozitive të Jazz. Paul George monumental për Indiana Pacers. Qëndra nga Indianapolis realizoi 32 pikë në sukesin 121-116 ndaj Detroit Pistons. Një fitore që e mban Indianan në zonën play off, ndërsa Detroit nuk arrin të bëjë diferencën pasi kjo humbje e largon edhe më shumë nga objektivi për kualifikim në fazën tjetër. Rikthehet te fitorja Los Angeles Lakers pas tre humbjeve rresht. Kalifornianët dominuan 116-102 Memphis Grizzlies falë “triple double” të Julius Randle që e mbylli ndeshjen me 19 ikë, 14 ribaunde dhe 11 asiste. Tabloja e ndeshjeve të mbrëmjes kompletohet me fitoren e hoenix ndaj Miami 99-90, Dallas ndaj Ëashingtonit 113-105 dhe Filadelphias ndaj Minesotas 93-91.