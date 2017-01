Laci nis 2017 me sytë nga merkato

2017 ka nisur për Lacin me sytë nga merkato. Skuadra ka zbritur në fushë për të nisur pregatitjet, teksa drejtuesit janë me mendjen në merkato. Dy fazat e para kanë treguar se bardhezinjtë kanë një grup përtej pritshmërive dhe me limite të shumta, aq sa rrezikojnë seriozisht qëndrimin midis më të mirëve. Nisur nga kjo ecuri por edhe loja e treguar drejtuesit po hedhin sytë përreth për të përforcuar ekipin. Emra konkret ende nuk bëhen të ditur por kurbinasit janë hedhur në sulm frontal për ti shtuar elemtentë cilësor në dispozicion të trajnerit Ramadan Ndreu.

Prej datës 3 janar grupi aktual ka zbritur në fushën stërvitore në kompleksin e kombëtares në Kamëz, me shpresën që ditët në vazhdim numri i futbollistëve të shtohet me elementët cilësorë të shumëpritur. Pjesën e parë të sezonit Laci e mbylli me humbjen 2-0 në shtëpi ndaj Teutës, teksa në 18 javë ka grumbulluar 14 pikë, falë 3 fitoreve dhe 5 barazimeve. Megjithatë vendi i parafundit në kampionat është një këmbanë alarmi dhe tashmë shrpesat janë tek një merkato e fuqishme, me lojtarë që e njohin kampionatin dhe të cilët mund të ndryshojnë fatet e kurbinasve, për të evituar rënien në kategorinë e parë.