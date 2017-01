Flamurtari me sytë nga Argjentina për përforcime

Flamurtari vijon pregatitjet për pjesën e dytë të sezonit, me kuqezinjtë që ndryshe nga edicionet e kaluara nuk kanë ndryshuar në këtë periudhë merkatoje. Nën urhdërat e trajnerit Gentian Mezani kanë qënë pothuajse të njëjtët futbollistë që mbyllen dy fazat e para. Ivan Galic është bashkuar me skuadrën në Vlorë ndërsa Donjet Shkodra, Ilir Berisha dhe Astrit Fazlliu do ti bashkohen grupit për udhëtimin drejt Antalias, aty ku do të vijojë faza përgatitore.

Balsa Radovic do ti nënshtrohet ndërhyrjes kirurgjikale pas problemeve në gju dhe pritet të jetë i gatshëm për tu bashkuar në stërvitje me ekipin në rifillimin e kampionatit. Përpos 3 emrave të larguar nga ekipi, Kristi Marku, Slavko Lukic dhe Nertil Hoxhaj, në Vlorë presin goditjet e mëdha. Ditët e para të vitit të ri u përfol për afrimin e një qendërmbrojtësi argjentinas, teksa burime pranë klubit bëjnë të ditur se bashkë me të mund të afrohet edhe një qendërsulmues. Megjithatë situata do të jetë më e qartë gjatë minifazës përgatitore në Antalia, aty ku nuk përjashtohen surprizat në merkato.