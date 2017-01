Skënderbeu barazim pa gola me Bursaspor

Vetëm pak ditë pas zbarkimit në Antalia, Skënderbeu zhvilloi miqësoren e parë në tokën turke. Formacioni i Ilir Dajës u përball me vendin e 6 të superligës turke, Bursaspor, duke zhvilluar një lojë të mirë madje duke rrezikuar edhe portën e kundërshtarit. Në këtë debutim absolut në krye të kampionëve, Ilir Daja ndryshoi shumë pak në emra formacionin, por rreshtimi ishte ai i preferuari për trajnerin kryeqytetas, 4-3-3. Orges Shehi në portë, Vangjeli dhe Mici në krahët e mbrojtjes me Osmanin dhe Jashanicën në qendër. Treshja e mesfushës përbëhej nga Orelesi në qendër, Lilaj në të djathtë dhe Nimaga në të majtë. Befasia ishte në sulm ku në majë u aktivizua titullar i rikthyeri nga huazimi Sebino Plaku dhe në mbështetje të tij nga krahët Gavazaj dhe Latifi.

Pjesa e parë u luajt me kujdes nga të dyja skuadrat teksa timonieri i kampionëve u detyrua të bëjë shumë shpejt zëvendësimin e parë me Marko Radas që zuri vendin e Tefik Osmanit në minutën e 24. Pjesa e dytë ka nisur rrezikshëm për turqit që në minutat 50 dhe 51 testuan Orges Shehin i cili u tregua në lartësinë e duhur. Përpara këtyre dy mundësive ishte Sebino Plaku që nuk shfrytëzoi si duhet një top të mirë në zonë. Më pas nis dhe valsi i zëvendësimeve, me James që hyn në vend të Plakut, teksa Gavazaj i lë vendin brazilianit Rexhinaldo, një sulmues i ri i ardhur në provë tek Skënderbeu. Më pas Daja provoi të gjithë futbollsitët me radhë, nga Idrizaj tek Malaj, Mustafa, Bushi, iraniani Karimi si dhe portierin rezervë Llapanji. 8 minuta përpara fundit Bursaspori goditi traversën, teksa është vënë re që në pjesën e dytë korcarët ishin më të rrjedhshëm duke u afruar shpesh herë rrezikshëm në portën kundërshtare.