Pioli: Të vazhdojmë me këtë ritëm, Gagliardini gati

Interi synon ta cojë në 5 numrin e fitoreve radhazi në Serinë A, kur të përballet këtë të Shtunë me Chievon në San Siro. Në shtëpi zikaltërit kanë fituar 7 ndeshjet e fundit në të gjitha kompeticionet dhe përballë formacionit veronez, Interit nuk i lejohet asnjë hap fals, për vetë faktin se skuadra e Stefano Pioli ka nevojë për pikë për t’u afruar sa më shumë me Napolin e vendit të tretë. E ka të qartë dicka tillë trajneri i Interit, me Piolin që pret akoma më shumë nga skuadra e tij.

“Mendoj se skuadra po përmirësohet por kemi mundësi për të bërë më tepër. Po punojmë mirë , të gjithë futbollistët po japin maksimumin në stërvitje, por duhet të vazhdojmë me këtë ritëm. I kemi kualitetet për të regjistruar shumë fitore radhazi. Sezonin e kaluar në këtë pjesë të sezonit, Interi ishte në vend të 3-të me 39 pikë, por Roma që e përfundoi kampionatin e treta grumbulloi 80 pikë, në këtë kontekst, duhet të grumbullojmë shumë pikë nëse duam të arrijmë objektivin sezonal. Chievo? Mendoj se është një skuadër që gabon në pak ndeshje. Ka gabuar fundjavën e kaluar ndaj Atalantës, por ata janë një ekip ekspert që duhen vlerësuar maksimalisht. Duhet të lëvizim mirë në fushë të jemi të kthjellët dhe të jemi sa më konkretë”.

Roberto Gagliardini mesfushori 22-vjecar i afruar së fundmi te skuadra zikaltër me shumë gjasa do të bëjë debutimin e tij me Interin në sfidën ndaj Chievos duke e nisur ndeshjen si titullar, kjo edhe për faktin se Marcelo Brozovic është i skualifikuar për shkak kartonësh. Pioli thuri elozhe për talentin italian duke nënvizuar se Gagliardini është gati për Interin.

“Është një lojtar i rëndësishëm sepse ka kualitet. Ai është gati dhe mund të japi të tjera energji skuadrës, ndërsa është një lojtar që premton shumë edhe për të ardhmen. Tranferimi i Gagliardinit në Milano është një sinjal i ambicieve që ka klubi. Është gati për të luajtur si fizikisht ashtu edhe psikologjikisht”.