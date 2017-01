“Australian Open”, Djokovic e Nadal në raundin e dytë

Novak Djokovic e nis me një sukses të pastër betejën për mbrojtjen e titullit në Australian Open. Numri 2 i botës ishte shortuar me një kundërshtar aspak komod që në raundin e parë por spanjolli Fernando Verdasco rezistoi vetëm tre sete përballë tenistit serb. Ndeshja nisi menjëherë nën shenjën e Djokovic që dominoi në të parin 6-1, ndërsa në të dytin u thye në tie break. Djokovic e rriti sërish ritmin në setin e tretë ku dominoi 6-2 për të siguruar përfundimisht biletën e raundit të dytë.

Bind edhe Rafael Nadal që u mbyll gojën përkohësisht kritikëve. Ish numri 1 i botës debutoi me një fitore të lehtë ndaj gjermanit Florian Mayer. 6-3, 6-4, 6-4 e mbylli ndeshjen tenisti nga Mallorca që tregoi grintë dhe nuk lejoi që rivali të kontrollonte ndeshjen duke u shfaqur gjithashtu agresiv edhe në rrjetë. Pas setit të parë, tenisi i sanjollit u bë edhe më i bukur, duke nxjerrë nga repertori i tij goditjet e epokës së artë të Nadal. Gjithsesi spanjolli duhet të rifitojë sa më shumë energji në 2 ditëshin e pushimit pasi në raundin e dytë gjen një tjetër “kockë të fortë”, qipriotin Marcos Baghdatis i cili nuk derdhi shumë djersë në sfidën kundër Mikhail Youzhny që u tërhoq për shkak të problemeve fizike. Avancon në raundin e dytë edhe Milos Raonic që kaloi lehtësisht 6-3, 6-4, 6-2 gjermanin Dustin Brown, ndërsa David Goffin vuan dhe kalon pas 5 seteve përnallë yllit gjerman, Alexander Zverev.

Në kategorinë e femrave, Serena Williams hedh një hap të sigurt duke u kualifikuar në raundin e dytë falë suksesit 6-4, 6-3 ndaj zviceranes Belinda Bencic. Amerikania në kërkim të titullit të 7 në tokën australiane anulloi disa topa break në fillim të ndeshjes dhe më pas mori masat për të mos lejuar që kundërshtarja të fitonte terren. Në raundin e dytë Serena do të ndeshet me çeken Lucie Safarova, me të cilën është përballur në finalen e Roland Garros në vitin 2015 ku arriti të fitonte trofeun francez. Po në “Rod Laver Arena”, Karolina Pliskova nuk i dha asnjë shans spanjoles Sorribes Tormo, ndëersa kalojnë për më tej edhe Johanna Konta e Dominika Cibulkova.