E shtuna futbollistike ne Supersport

Javët kalojnë dhe tashmë gjërat janë të qarta. Titulli këtë herë në Premier League me shumë gjasa do të përcaktohet nga ndeshjet direkte, pasi gjashtë skuadrat e para pak a shumë po ecin me të njëjtin hap. Kështu, në dy javët e ardhshme Chelsea skuadra absolutisht favorite për të triumfuar në Premiership do të ketë dy përballje tepër të vështira, me Liverpulin në “Anfield” dhe me Arsenalin në “Stamford Bridge”, ku gjithcka do të bëhet akoma më e qartë. “Blutë” e Londrës nuk kanë impenjime në Evropë, prandaj Conte ka një mundësi të artë për t’i dhënë klubit titullin e 5 në 13 edicionet e fundit, rendiment që në Angli e ka arritur vetëm Manchester United, sidoqoftë më parë Premier League ofron duelin Manchester City – Tottenham Hotspur, takim që do të luhet në orën 18:30 në Stadiumin Etihad. Për momentin “spurs” pozicionohen në vendin e dytë, ndërsa “sky blues” renditen në vendin e pestë, me vetëm 3 pikë më pak, gjithsesi Chelsea është i shkëputur dhe aktualisht qëndron shumë lart, prandaj të dy ekipet do të bëjnë cmos për të fituar ndeshjen. Ekipi londinez paraqitet në Manchester pas 7 fitoreve radhazi në të gjithë kompeticionet, ndërsa Guardiola tashmë është ndërgjegjësuar për vështirësitë e kampionatit anglez, pasi në një muaj e gjsymë City numëron plot 4 humbje në 10 ndeshjet e fundit. Në fazën e parë ekipi i Pochettino-s dominoi takimin, prandaj këtë radhë pritet hakmarrja e “citizens”, për më tepër “sky blues” duan të fshijnë sa më shpejt që të jetë e mundur disfatën 4-0 të javës së kaluar, në Goodison Park me Evertonin. Ekipi londinez ka fituar tre përballjet e fundit ndërmjet tyre, megjithatë “gjelat” kanë humbur për të paktën një muaj qendërmbrojtësin belg Jan Vertonghen, ndërkaq Pep në krahun tjetër pritet t’i japë mundësinë për të debutuar brazilianit Gabriel Jesus, duke shtuar kështu ndjeshëm kureshtjen për të parë në veprim një ndër sulmuesit e së ardhmes.

Në Itali takimi i mbrëmjes do të jetë Milan – Napoli, duel që do të luhet në San Siro në orën 20:45. Ndeshja e javës konsiderohet përballja Juventus – Lazio, sidoqoftë interes ngjall shumë edhe kjo përballje, pasi bëhet fjalë për një takim të drejtpërdrejtë për Zonën Champions. Në tre muajt e fundit skuadra e Sarrit është thyer vetëm nga kampionët në fuqi, ndërsa Milani duke lënë mënjanë Superkupën, gjatë muajit të fundit po tregon më së miri limitet. “Kuqezinjtë” ishin me fat që dolën me pikë nga Torino, ndeshje ku gjithsesi trajneri Montella humbi dyshen Romagnoli – Locatelli, sidoqoftë meqë jemi te pezullimet edhe përballjen e fazës së parë Milani u mund në San Paolo 4-2, takim të cilin miqtë asokohe e mbyllën me dy lojtarë më pak. Pasi mposhti të dielën e kaluar kampionët në fuqi, në orën 18:00 në Stadiumin Bentegodi Fiorentina e Paulo Sousa-s do të celë Javën e 21 ndaj një ekipi në rënie të lirë, sic është Chievo. Në Holandë Eredivisie ofron mundësinë për të parë kryesuesit e Feyenoord-it, me skuadrën e Giovanni van Bronckhorst që do të presë në orën 19:45 në Rotterdam Willem-in e Tilburgut.

Në Spanjë të gjithë presin me kuriozitet reagimin e Realit të Madridit. Për të gjetur herën e fundit kur “los blancos” regjistronin dy humbje rresht duhet të ktheheshim 14 muaj më parë, asokohe “mbretërorët” i drejtonte Rafa Benitez dhe skuadra u mund radhazi nga Sevilja dhe Barcelona. Në orën 16:15 në mendje natyrisht lojtarët do të kenë ndeshjen e kthimit në Kupën e Mbretit, me Celta Vigon, gjithsesi misioni këtë radhë duket shumë i lehtë, teksa Santiago Bernabeun do ta vizitojë një ekip si Malaga, që ka dy muaj pa fitore. Me tepër interes pritet takimi i mbrëmjes Villarreal – Valencia, jo për shkak të renditjes më shumë se sa për faktin që në El Madrigal do të luhet akti i radhës, i këtij derbi të zjarrtë të Komunitetit Valencian.

Në orën 17:00 në Supersport nuk do të mungojë as takimi i zakonshëm me Le Championnat, me kampionët në fuqi të Paris SG që do të sfidojnë në “Stade de la Beaujoire” ekipin e Nantës, ndërkaq është koha për të parë gjithashtu edhe klubet gjermane, me Bundesligën që rikthehet për të zhvilluar javën përmbyllëse të fazës së parë.

Fillimisht në orën 15:30 do të luhen njëkohësisht ndeshjet Werder Bremen – Borussia Dortmund dhe Wolfsburg – Hamburg, ndërsa në mbrëmje në orën 18:30 ekipi surprizë Leipzig do të presë në Saksoni Eintracht-in e Frankfurtit.