Bundesliga, Bayerni e nis me hap kampioni vitin 2017

Bayern Munchen vuan por del me tre pikë nga transferta e Freiburgut në ndeshjen e parë zyrtare të vitit 2017, e vlefshme për javën e 17 të Bundesligës. Ishte pikërisht skuadra e drejtuar nga Carlo Ancelotti që hapi siparin e vitit të ri në Bundesliga me suksesin e vuajtur në transfertën e Freiburg me rezultatin 2-1, duke u ngjitur në kuotën e 42 pikëve, 5 më shumë se Leipzigu ndjekës. Ndeshja u zhbllokua që në minutën e 4 kur Grifo shërbeu Janik Haberer, i cili finalizo9i me sukses aksionin e shkëlqyer të vendasve.

Në të 28-ën, Alexander Schëoloë i mohoi kënaqësinë e golit kilianit Arturo Vidal, ndërsa 7 minuta më pas, Robert Lewandowski shtyu topin në rrjetë pas goditjes së këndit të ekzekutuar nga Douglas Costa.

Pjesa e dytë nisi me ritmin e imponuar nga Bayernit pasi fillimisht Robben vuri në provë portierin vendas, ndërsa holandezit bëri më të vështirën duke e nxjerrë topin jashtë. Ishte sërish Leëqandoski që mori përsipër fatin e takimit pasi në minutën e parë shtesë bomberi polak ngriu stadiumin stadiumin “Schëarzëald” me një gol shumë të rëndësishëm për ecurinë e Bayernit në vitin 2017.