Shkeputet Juventusi, ngecin Roma e Milan

E diela e Serisë A foli për Juventusin që u shkëput ndaj ndjekësve në kampionat. Bardhezinjtë fituan 2-0 në transfertë me Sassuolon dhe përfituan maksimalisht nga hapat fals të Romës dhe Milanit. Skuadra e Allegit e zgjidhi gjithcka shumë shpejt falë Higuainit dhe Khedirës, që shënuan në 25 minutat e para të ndeshjes.

Në pjesën e dytë më pas kampionët e Italisë thjesht menaxhuan rezultatin duke marrë fitoren e dytë radhazi në kampionat. Roma në krahun tjetër doli pa pikë nga “Marasi” ku u mund 3-2 nga Sampdoria pas një ndeshje spektakolare. Skuadra e Spalletit dy herë nuk arriti të shfrytëzojë epërsinë e krijuar nga Bruno dhe Dzeko pasi Sampdoria jo vetëm që barazoi me Praet dhe Schick por gjithashtu shënoi dhe golin e fitores me anë të Murielit në të 73-tën.

Një fat të ngjashëm pati dhe Milani që gjeti shumë shpejt avantazhin me Bonaventurën.

Udinese megjithatë mundi të përmbysë skuadrën e Montellës, duke barazuar fillimisht në me Therau në të 31-tën.

Ndërsa në të 73-tën ishte De Paul që i dha fitoren skuadrës friulane me kuqezinjtë që rrëshkasin dhe më poshtë në vendin e 7-të. Fiorentina nuk përfitoi nga hapi fals i Milanit pasi barazoi 3-3 në shtëpi me Genoan, pas një ndeshje me shumë kthime rezultatesh. Vjollcët krijuan një epërsi të dyfishtë me Ilicicin dhe Chiesën, por Simeone dhe Hiljemark barazuan shifrat. Kalinic u duk sikur i dha fitoren të tijve me golin e 3-2 por sërish Simeone nga pika e bardhë vendosi gjithcka në barazpeshë.