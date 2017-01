Prezantohet Bakaj: Nder të jem pjesë e Vllaznisë

Elis Bakaj i prezantua zyrtarisht te Vllaznia, skuadër ku do të japë kontribut deri në fund të sezonit. 29-vjecari, që nuk mundi të firmoste me Tiranën për shkak të bllokimit të merkatos bardheblu nga FIFA, u shpreh i lumtur që do të veshë fanellën kuqeblu, duke theksuar se ky klub historikisht ka nxjerrë lojtarë me shumë emër në futbollin shqiptar.

“Sot u mbyll zyrtarisht marrëveshja dhe mund të them se e kam për nder ta vesh këtë fanellë. Ky ekip historikisht ka nxjerë lojtarë të mëdhenj dhe unë e kam për nder që jap pjesë e tij.”

Bakaj mori menjehërë pozicionin e liderit, duke kembëngulur se futbollistëve të rinj të të talentuar shkodranë u mungon vetëm besimi për të qenë mes skuadrave më të mira të Superiores.

“Vllaznia ka djem të talentuar, por ndoshta duhet të kenë më shumë besim në vetvete. Unë kam luajtur me ekipe të tjera të Superiores dhe ju them se diferemcat janë të vogla. Shpresoj të jap kontributin tim për arritjen e objektivave.”

Cungu mund të mbështetet të Bakaj që në ndeshjen e radhës me Partizanin në transfertë, por vetë futbollisti kujton se do t’i duhet pak kohë për të qenë në formën më të mirë.

“Sapo i jam bashkuar skuadrës dhe duke qenë se prej disamuajsh jam pa ekip nuk mund të jem në 100% të formës. Gjithsesi, unë jam stërvitur rregullisht edhe me Tiranën ndaj shpresoj që shumë shpejt do të kap formën optimale.”