Gana dhe Egjipti në gjysmëfinalen e Kupës së Afrikës

Vëllezërit Ayew, Jordan dhe Andre udhëheqin Ganën në gjysmëfinalet e Kupës së Afrikës 2017. Në Oyem, Gana mposhti 2-1 zbulimin e turneut, Republikën Demokratike të Kongoës dhe të enjten do të sfidojë Kamerunin për një vend në finale. Pas një pjese të parë të ekuilibruar ku Kongo kishte goditur edhe shtyllën, skuadra e Avram Grant u hodh në sulm dhe zhbllokoi ndeshjen me Jordan vëllai më i vogël, i cili bëri gjithchka mirë, si në driblim dhe goditje. Dukej se ishte preludi i një fitoreje të thjeshtë për Ganën, por Republika Demokratike e Kongos reagoi me një gol të Mpoku që risolli ekuilibrin në fushën e lojës. Episod vendimtar më pas me Atsu, me lojtarin e Njukasëll që depërtoi në zonë duke detyruara Mutambala ta rrëzonte në mënyrë të parregullt duke fituar një penallti. Nga pika e bardhë shënoi Andre, me vëllezërit Ayeë që vënë firmën e tyre në të dy golat e shënuar.

Shkon në gjysmëfinale edhe Egjipit që do të ndeshet aty me Burkina Fason. Në cerekfinalen e fundit, “Faraonët” mposhtën 1-0 Marokun me një gol të Kahraba kur kishin mbetëur vetëm dy minuta lojë nga përfundimi i kohës së rregullt.