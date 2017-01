Kampionati i lë vendin cerekfinaleve të Kupës

Kupa e Shqipërisë vjen në një moment të rëndësishëm të sezonit, me cerekfinalet që pritet ti japin tjetër ngjyrë ecurisë së 8 skuadrave pjesëmarrëse. Të gjitha ekipet shohin tek kompeticioni i dytë për nga rëndësia mundësinë për të fituar jo vetëm pjesëmarjen në Europë por sigurisht më shumë para. Skënderbeu dhe Kukësi janë në garë për titullin kampion por nuk heqin dorë nga Kupa pavarësisht se shorti i ka rezervuar dy rivalë të vështirë. Fituesit në fuqi do të udhëtojnë në Selman Stërmasi për tu përballur me Tiranën, që vjen në një pikë kritike të sezonit me shumë probleme menaxhimi por njëkohësisht edhe dëmtimesh. Bardheblutë duhet të bëjnë llogaritë me grupin e cunguar, ndryshe nga verilindorët që kanë luksin e alternativave të shumta. Në Lac kurbinasit, që njihen si specialistët e këtij trofeu do të presin kampionët në fuqi, Skënderbeun. Bardhezinjtë të cilët kanë ndryshuar fytyrë dhe të galvanizuar nga fitorja me Korabin shohin tek Kupa një dritare për të arritur europën.

Ndryshe nga edicionet e tjera korcarët që janë të lëkundur në ecurinë e tyre në kampionat, kthejnë sytë edhe nga kupa. Trajneri Ilir Daja ka gjithashtu një grup të fryrë dhe mundësinë për të shfrytëzuar të gjithë kontigjentin. Në Loro Borici Vllaznia pret Teutën, duke rikthyer gjysmëfinalen e sezonit 2009-2010. Në atë duel të dyfishtë shkodranët dolën triumfues, por u mundën në finale nga Besa. Shpesh herë trajenri i Teutës Gugash Magani ka theksuar se europa mbetet një mundësi për skuadrën e tij dhe kjo nëpërmjet kupës së Shqipërisë. Dueli i parë mer një rëndësi të jashtëzakonshme pasi është e rëndësishme që porta të qëndrojë e pacënuar. Në Vlorë do të zbarkojë surpriza Besëlidhja, që pasi eleminoi Partizanin kërkon të bëjë të njëjtën gjë edhe ndaj Flamurtarit. Për kuqezinjtë kjo është një mundësi e artë që nuk duhet flakur tutje, pasi në letër kanë skuadrën më të dobët në këto cerekfinale.