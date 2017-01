Shqipëria prezanton Botërorin e Fluturimeve të Lira

Shqipëria prezanton Kampionatin Botëror të Fluturimeve të Lira Paragliding, në Disiplinën e Precizionit. Nga data 5 deri në 14 Maj 2017, në Vlorë në qafën e Llogarasë, për herë të parë në vendin tonë do të organizohet një kompeticion i përmasave kaq të madha. Në mbledhjen e FAI-it, Federatës ndërkombëtare të Aeronautikës të mbajtur në Beograd në vitin 2014, Shqipëria fitoi të drejtën për të zhvilluar kampionatin e 9-të Botëror të Fluturimeve të Lira, duke triumfuar ndaj Kinës dhe Gjermanisë dy vendeve të tjera që morën pjesë në konkurim. Bëhet fjalë për kompeticionin më të rëndësishëm në sportet e ajrit. Në këtë kampionat Botëror do të marrin pjesë mbi 50 shtete, plot 200 pilotë konkurues dhe 800 pjesëmarrës të tjerë shoqërues. Ekipi kombëtar shqiptar do të jetë i përbërë nga 7 pilotë sportistë, të cilët do të synojnë të përfaqësojnë denjësisht Shqipërinë.

Ky event do të organizohet nga federata shqiptare e aeronautikës me bashkëpunimin e Ministrisë së Kulturës pasi do t’i shërbejë vendin tonë për promovimin e turizmit, zhvillimin dhe njohjen e tij në nivel global në zonën ku do të zhvillohet kampionati. Për këtë arsye në prezantimin e kampionatit Botëror të Fluturimeve të Lira përvec krerëve më të lartë të federatës shqiptare të aeronautikës ishin të pranishëm edhe shumë personazhe të politikës por edhe sportit, si ministrja e Kulturës, Mirela Kumbaro, ajo e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes, Milva Ekonomi, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj apo edhe presidenti i komitetit olimpik kombëtar shqiptar, Viron Bezhani. Për të thënë dicka më shumë rreth organizimit dhe mbarëvajtjes së këtij kampionati, fjalën fillimisht e morën presidenti i federatës shqiptare të aeronautikës Renis Tershana dhe organizatori Alekt Islami.

Më pas ishte radha e ministres së Kulturës, Mirela Kumbaro

Një kompeticion i përmasave kaq të mëdhaja që zhvillohet për herë të parë në vendin tonë, ka nevojë për një figurë të rëndësishme. Alket Islami konfirmoi se imazhi zyrtar i kampionatit Botëror të Fluturimeve të Lira do të jetë akotorja shqiptare me famë Botërore Eliza Dushku, ndërkohë që në fund ministrja Mirela Kumbaro dhe presidenti Renis Tershana nënshkruan edhe marrëveshjen e bashkëpunimit.