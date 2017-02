Magani: Ne ndeshjen e kthimit do te fitojme

Gugash Magani per sfiden e pare ne Kupen e Shqiperise te humbur me Vllaznine:

“Ishim përgatitur për të bërë një paraqitje të mirë sot dhe deri diku ia arritëm. Rezultati nuk ishte ai që dëshironim por mendoj se bëmë një ndeshje pozitive në shumë aspekte.Nëse skuadra vazhdon me këtë lloj ritmi përsa i përket pjesës së sulmit, mendoj se skuadra ime do të përmirësohet. Rezultati lë gjithcka të hapur edhe pse është i vështirë për tu përmbysur, por nëse luajmë në të njëjtën mënyrë unë jam i sigurtë që ne do të marrim një rezultat të mirë në ndeshjen e kthimit dhe do të sigurojmë kualifikimin”.

Armando Cungu i kenaqur me fitoren ndaj Tutes

” Fitorja të gëzon gjithmonë. Rezultati në plan të parë duket i kënaqshëm, por nuk do të thotë asgjë, ne na presin 90 minuta shumë të vështira në Durrës. Teuta është përmirësuar shumë gjatë kësaj periudhe falë edhe afrimeve që ka bërë në merkato dhe në këtë kontekst jam i kënaqur me rezultatin sepse do të shkojmë në Durrës me një avantazh të rëndësishëm. Kupa ka një specifikë tjetër, është e rëndësishme të shënosh gol dhe të mos pësosh. Ne e bëmë këtë por kishim mundësi të shënonim edhe një gol tjetër”.

Alsid Tafili i gezohet golit, shtoi se eshte shume i rendesishem per ndeshjen e kthimit.

” Ishte një gol i rëndësishëm për skuadrën sepse ekipi ynë kërkon kualifikimin. Nëpërmjet Kupës ne synojmë të shkojmë në Europë, dhe jam i lumtur që shënova një gol me peshë që mund ta ndihmojë skuadrën përsa i përket cështjes së kualifikimit”.