Euroliga, fitore për Fenerbahçe dhe Armani

Fenerbahce e Stambollit dhe Olympiacos arritën fitore të rëndësishme në Euroleague të Basketbollit duke mundur rivalët e tyre të CSKA Moskë dhe Unics Kazan. Skuadra greke e pati gjithcka të thjeshtë përballë rusëve duke fituar me një +15 për rezultatin 90-75 ku Erick Green ishte më i mirë mbi parket teksa shënoi 25 pikë. Me këtë sukses Olympiacos siguroi vendin e parë në grup ndërsa Unics sheh të zveniten mundësitë për një vend në play-off. Një ndeshje shumë e bukur u zhvillua mes Fenerbahce dhe CSKA Moskë me ekipin turk që fitoi 77-71 duke i shkaktuar humbjen e 6 formacionit rus. Brose Bamberg gjeti fitoren pas katër humbjeve radhazi pasi mposhti me rezultatin 90-75 Maccabin e Tel Avivit, ndërsa Barcelona humbir përballë Zalgiria Kaunas me shifrat 89-85. Shumë emocionuese ishte përballë mes Emporio Armani të Milanos dhe Darussafaka, ku skuadra italianë arriti të kthejë një disavantazh prej 25 pikësh për të fituar në fund me shifrat 89-87. Në pjesën e parë, turqit kryesonin 68-43 por loja e Pascolos dhe Simon i dhuroi një përmbysje fantastike Emporios së Milanos.