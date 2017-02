Ja topat zyrtarë për sezonin e ardhshëm

Nga sezoni i ardhshëm futbolli në Shqipëri në të gjitha nivelet duke nisur nga Kategoria Superiore e deri te ajo amatore do të luhet me një top të sajin zyrtar. Projekti u bë i njohur në Supersport në muajin dhjetor por tashmë FSHF ka prezantuar se si do të duken zyrtarisht topat që do të përdoren në ndeshjet e kategorive të ndryshme por dhe gjatë seancave stërvitore të klubeve të Kategorisë Superiore dhe të Kategorinë e Parë por dhe topi zyrtar i FSHF. Topi sic shihet dhe në foto do të jetë i personalizuar me logon e kategorisë përkatëse. Topi i Kategorisë Superiore dhe Kategorisë së Parë ka dhe certifikimin përkatës të FIFA Pro, që është niveli më i lartë i aprovimit të topave, ndërsa topat e stërvitjes janë certifikuar nga FIFA IMS. Të gjitha topat e rinj do t’i shpërndahen klubeve falas për sezonin e ardhshëm 2017-2018 dhe në total sipas asaj që bënë të ditur FSHF do të jenë 17.500 topa në vit, që do të shpërndahen në të gjitha kategoritë e futbollit shqiptar.