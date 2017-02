Partizani i përgjigjet Kukësit, 2-1 me Vllazninë

Partizani arrin të përmbysë Vllazninë në “Selman Stërmasi”, për të marrë tri pikë të vuajtura ndaj formacionit të Armando Cungut, që në dy ndeshjet e para sezonale ishte ndarë në barazim me të kuqtë. Golit të Elis Bakajt, në pjesën e parë iu përgjigjën Bardhi dhe Batha, me golin e fitores që u realizua me 11-metërsh. Një sukses mjaft i rëndësishëm ky për skuadrën e Starovës, që vinte në këtë ndeshje pas humbjes mes Luftëtarin, ndërsa për Vllazninë situata bëhet kritike, pasi kthehet në garën për të shmangur rënien nga kategoria.

Sukaj, ende jo gati fizikisht për të zbritur në fushë e ndoqi nga tribuna përballjen me ish-skuadrën e tij, me Starovën që në rreshtimin 4-2-3-1, në qendër të mbrojtjes aktivizoi dyshën Ibrahimi – Malota, ndërsa nga krahët Fejzullahi dhe Kalari. Batha dhe Vila para mbrojtjes, Torrasa, Cetkovic dhe Trashi në mbështetje të sulmuesit të avancuar Ekuban. Në krahun tjetër Cungu aktivizoi Vrapin në vend të Cicmil në qendër të mbrojtjes, ndërsa Bakaj sulmues i avancuar i mbështetur nga Shtubina dhe Kalaja.

Sfida nisi me dominimin territorial të të kuqve, por pa momente të rreikshme në portat respektive. Në të 25-ën Semilaj largoi me vështirësi topin, ndërsa në vijim të aksionit mbrojtja e Vllaznisë iu bërë mur Cetkovicit.

Atëherë kur nuk pritej, Elis Bakaj, i kontestuar nga tifozët e kuq, iu kundërpërgjigj ofendimeve të tyre me një goditje të befasishme nga distanca në të 35-ën, që falë devijimit të Malotës përfundoi më rrjetë.

Futbollistët e Partizanit e kanë të vështirë t’u besojnë syve, skuara e Cungut shënoi në rastin e parë që tentoi portën.

Partizanin mundohet të reagojë menjëherë, por Ekuban, në të 41-ën, godet keq me kokë pas prosimit të Fejzullahit.

Pjesa e dytë nis me dy ndërrime te Partizanit, Mazrekaj merr vendin e Cetkovic, ndërsa Bardhi lë në dhomat e zhveshjes Kalarin. Këvizje kjo që shoqërohet me tërheqjen e Trashit në mbrojtje.

Në të 49-wn, Mazrekaj, i gjendur i lirë në zonën shkodrane, nuk koordinohet mirë në goditje. Në krahun tjetër, trajektoria e Bakajt me kokë në të 59-ën, ishte e lehtë për t’u kotrolluar nga Hoxha.

Krosimi i Mazrekajt në të 62-ën nuk arrit as nga Ekuban e as nga Bardhi. Loja merr tjetër rrjedhë pikërsht në minutën e 65-të kur Jurgen Bardhi i ndihmuar edhe nga devijimi i Bicajt, ktheu baraspeshën në rezultat.

Partizani merr zemër dhe rrezikon nëpërmjet një kundërsulmi një minutë pas golit të barazimit, por gjuajtja e Torrasës kontrollohet nga Selimaj.

Në të 75-ën Cungu kryen zëvendësimin e parë, largon Kalajën për të freskuar sulmin me Pepën. E rrezikshme goditja e Mazrekajt në të 78-ëm, por topi përfundon pranë shtyllës.

2 minuta para përfundimit të kohës së rregullt Jorgji vërshëllen për 11-m në favor të të kuqve, pas ndërhyrjes së gabuar të Bicajt ndaj Ekuban. Goditjen e penalltisë e merr përsipër Batha, që realizon golin e fitores.

Katër minutat shtesë të akorduara nga Jorgji nuk sollën asnjë rrezik në portën e Partizanit, që i gezohet fitores së parë për 2017-ën. duke ruajtur distancën prej 4 pikësh me Kukësin kryesues.