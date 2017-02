Man. United shkatërron 3-0 Leicester City

Manchester United gjen buzëqeshjen. “Djajtë e Kuq” arrijnë një sukses shumë të rëndësishëm në fushën e kampionëve të Leicester City me rezultatin 3-0. Në “King Poëer Stadium” nuk kishte histori sepse skuadra e Jose Mourinhos dominoi në çdo aspekt “Dhelprat”. Armeni Henrikh Mkhitarian i dhuroi avantazhin Manchesterit 3 minuta nga fundi i pjesës së parë, duke shtruar rrugën e suksesit për “Djajtë e Kuq”. Ky fraksion nuk u mbyll këtu pasi kishte kohë për një tjetër gol që erdhi nga këmbët e Zlatan Ibrahimovic. Suedezi shfrytëzoi maksimalisht asistin e ekuadorianit Antonio Valencia për ta mbyllur pjesën e parë të ndeshjes me avantazhin e dyfishtë të miqve. Nuk ndryshoi tabloja as në pjesën e dytë ku Manchester United nuk e lëshoi kontrollin e lojës. Me rikthimin e skuadrave në fushën e lojës ishte radha e spanjollit Juan Manuel Mata, i cili hipotekoi fitoren e Manchester United në transfertën e Leicester me rezultatin 3-0. Një sukses që e afron skuadrën e Mourinhos me vetëm 1 pikë nga Liverpooli i vendit të pestë. Tashmë “Djajtë e Kuq” ngjiten në kuotën e 45 pikëve, ndërsa Leicester City rrezikon seriozisht qëndrimin në Premier League pasi mbetet në vendin e 16 me 21 pikë. Në sfidën tjetër, Manchester City kaloi 2-1 Sëansean.