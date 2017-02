Nuancat “rozë” të sportit

Tashmë është bërë një traditë, finalja e Super Bowl dhuron spektakël edhe në pushimin mes dy pjesëve. Organizatorët kujdesen që të propozojnë në skenë një emër shpërthyes që është në gjendje të mbajë të ndezur zjarrin e publikut. Në Edicionin e vitit 2017 ishte radha e këngëtares amerikane, Lady Gaga, e cila kishte ideuar një koreografi tërësisht origjinale. Ylli kontrovers i skenave të muzikës nisi spektaklin me këngën “This Land Is Your Land” që është kthyer në hitin e protestuesve anti-Trump.

Më pas stadiumi i Houstonit u pushtua nga dronët ndërsa nuk munguan veprimet akrobatike e piroteknike me hitet “Poker Face,” “Telephone,” “Bad Romance,” e “Paparazzi”.

Kritikët e kanë thumbuar këngëtaren për nuancat politike që i dha paraqitjes së saj, ndërsa në total, Lady Gaga mori më pak elozhe krahasuar me Beyonce që një vit më parë dhuroi një performancë fantastike.