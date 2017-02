Starova: Partizani po vuan organizimin e dobët

Fitore por edhe polemika. Sulejman Starova ndez një debat në pjesën më të nxehtë të kampionatit kur kryqëzohen shumë rrugë dhe objektiva. Partizani në luftën për titullin sfidon Skënderbeun dhe Kukësin, ndërsa pjesa tjetër e skuadrave të Kategorisë Superiore duelojnë për mbijetesën. Një prej këtyre skuadrave është edhe Korabi që mes shumë problematikeve të këtij sezoni, është dashur të ndryshojë disa herë destinacion për të pritur ndeshjet si organizator. Fillimisht në Tiranë, më pas në Elbasan, Peqin e Kukës, për t’u rikthyer sërish në “Elbasan Arena”, në pritje të OK nga Federata Shqiptare e Futbollit për stadiumin e qytetit të Peshkopisë që është në fazën e fundit të rikonstruksionit të pjesshëm. Natyrshëm lind pyetja se cila ka qenë arsyeja që Sulejman Starova është përfshirë në këtë debat. Në intervistën dhënë menjëherë pas sfidës me Vllazninë, trajneri i Partizanit jep këndvështrimin e tij në lidhje me këtë problematikë që sipas tij, dashje pa dashje penalizon të kuqtë.

“Që të shkojë Partizani dy herë në Gjirokastër, kjo nuk lejohet, që Skënderbeu të luajë në fushë asnjëanëse dhe Partizani të luajë në Dibër, këto janë vështirësitë e kampionatit”.

Një mendim i qartë për Starovën, fakti që Korabi mund të rikthehet të luajë në Dibër pas pak javësh e favorizon skuadrën korçare që ndeshjen e transfertës e luan në Elbasan.

“Ka një organizim gare për skuadra që duhet të plotësojnë kushtet e infrastrukturës. Ka një afat që të gjithë garuesit duhet ta respektojnë. Nuk është e pakët që Skëndetrbeu të luajë në fushë asnjëanëse dhe Partizani të luajë në Peshkopi”.

Gjithsesi, asnjë vendim nuk është marrë ende për të ardhmen e Korabit dhe fushës së Peshkopisë, deri në atë moment ujërat do të vazhdojnë të jenë të qeta, por në të kundërt…