Daja i kenaqur. Haxhiu shfryn ndaj arbitrit

Trajneri i Skenderbeut, Ilir Daja pas fitores me Korabin deklaroi se:

“Me përmirësimin e gjëndjes shëndetësore të Salihit sepse ai është sulmuesi ynë kryesor, por edhe me arritjen e formës optimale nga ana e Predescut, kemi dhe Xhejms-in pa harruar Latifin që mungoi sot por edhe Plakun. Mendoj se kemi potencial sulmues dhe kalimin e javëve do të shënojmë edhe më shumë gola. Nuk kam qejf që të merem me polemikat me kolegët por po tu kthehemi dy fazave të para Partizani ka ndryshuar edhe kalendarin për cështje fushash.”

Trajneri i Korabit, Gerd Haxhiu, i zhgenjyer pas humbjes theksoi se

“Është qesharake sepse këtu nuk ka as kontakt, më duket që lojtari i Skënderbeut ka humbur ekulibrin. Ne u themi lojtarëve tanë të kenë një sjellë qytetare, në fushë por nuk e kuptoj kur lojtarët e mi luajnë në mënyrë fair play. Të vjen keq e them që gjyqtari sot ishte bastard nuk kam cfarë të them më. Nuk arrij ta kuptoj sesi jepet një penallti e tillë, por javën e kaluar na ndëshkoi, gjyqtari Sokoli ndërsa sot një tjetër arbitër. Më vjen keq sepse ne jemi një skuadër modeste dhe po japim maksimumin në cdo ndeshje. Por kundra gjyqtarëve e kemi të pamundur të bëjmë dicka”.

Salihi pas sfides me Korabin tha se

“Ishte një moment që e ndieja veten mirë, shokët e skuadrës si Osmani apo Lilaj kishin besim te unë dhe më dhanë topin për ta goditur. Unë gjithashtu shpresoja se do të realizoja dhe ja arrita që qëllimit”.