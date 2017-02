DE BIASI DO TE MARRE ÇMIMIN “ORDINE DELLA STELLA D’ITALIA

Ambasada Italiane ne Tirane dhe vete Ambasadori Alberto CUTILLO do ti dorezojne diten e marte ne oren 17.00 ne Rezidencen e Ambasades, Çmimin: “Ordine della Stella d’Italia”, trainerit te ekipit kombetar te futbollit, Giovanni De Biasi. Nje Çmim i tille klasifikohet per nga niveli si vleresimi i dyte shteteror italian per te gjithe ata persona me shtetesine italiane, te cilet ne vende te ndryshme kane promovuar fort vlerat e miqesise dhe te bashkepunimit mes Italise dhe popujve te tjere. Kete Çmim e Propozon Ministri i Jashtem italian dhe e jep Shkelqesia e tij, Presidenti i Republikes Italiane. Traineri i Perfaqesueses shqiptare ka mberritur ne kryeqytet qe kete te hene, ku te nesermen do te vleresohet dhe do te marre Çmimin “Cavalliere di Gran Croce”, nga Ambasadori Italian ne Tirane, z.Cutillo.