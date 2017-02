Trajnerët e Superiores, nën presionin e rezultateve

“Shumë stres, ky profesion ka shumë stres, ndoshta mund të largohem nga futbolli”. Fjalë të Pep Guardiolës një prej trajnerëve më të suksesshëm të epokës moderne, por që gjithmonë ka lënë një dritare të hapur për një largim të parakohshëm nga profesioni i trajnerit. Bëri një vit pushim pas ciklit fantastik me Barcën, nuk zgjati aventurën në Mynih dhe tani ka lnë të kuptohet se Manchester City mund të jetë skuadra e fundit që drejton edhe pse është vetëm 46-vjec. Guardiola është adhurues i lojës së bukur, gjeniu i tiki takas, por e përjeton futbollin me shumë presion. Pikërisht kjo është ndoshta është nyja që e lidh me trajnerët shqiptarë, ata që kërkojnë titullin në Superiore, por nga nivelet më të larta të futbollit e deri te Superiorja, natyrisht edhe presioni këtu është i ndryshëm. Mbi të gjitha rezultati, e dinë mirë dhe jetojnë nën presionin e tij Ernest Gjoka, Sulejman Starova e Ilir Daja, 3 moskëtierët e luftës për titull, e ndoshta ky është edhe shpjegimi që asnjë prej skuadrave pretendentë nuk shkëlqen mbi të tjerat.

Kukësi kryeson me 4 pikë diferencë, por presioni është gjithmonë maksimal, dhe Gjoka e di mirë se furtuna qëndron pas cdo disfate. Skuadra ka Pejic dhe Eminin, dhe përderisa rezultatet të japin të drejtë, qoftë edhe nëse varësia ndaj tyre është e ligjshme. Partizani kërkon rikthimin te titulli që nuk e shijon që nga 93 i largët, i fundit që e solli në shtëpinë e kuqe është pikërisht ai që drejton edhe sot Sulejman Starova. Për të ky titull është një sfidë personale, ndoshta basti i fundit që ka vënë me veten, admirues i kulturës italiane e rrjedhimisht edhe motos që sulmi sjell në stadium tifozët por mbrojtja siguron trofetë, nuk mund të hidhet në aventurë. Edhe një fitore në frymën e fundit me Vllazninë është një “happy end”, në fund llogaritet distanca në klasifikim me kreun, jo ajo në fushë me kundërshtarin.

Te Skënderbeu gjërat qëndrojnë disi më ndryshe, edhe falë trashëgimisë me 6 tituj radhazi dhe etiketës së një skuadre që dominonte kundërshtarët. Ilir Daja shkoi në Korcë për të zëvendësuar Agostinellin, një trajner që nuk bindi kurrë me lojën, por gjithsesi rezistoi deri në fund të 2017 dhe iku pikërisht atëherë kur po e tradhëtonin rezultatet. Daja dashuron futbollin sulmues , vertikalizimin dhe ndoshta i duhet pak më tepër kohë për të implementuar idetë e tij por deri më tani Skënderbeu nuk po bën dot diferencën në fushë, qoftë edhe kur luan me skuadrën e fundit të klasifikimit, Korabin. Gjoka, Starova dhe Daja duan titullin, sipas mënyrës së tyre, por emëruesi i përbashkët nuk ndryshon. Qëllimi justifikon mjetin, qëllimi është titulli dhe ky është një kampionat pa padronë, ku ka shumë presion. Për të gjetur një skuadër që luan bukur e me kokën lart ndoshta duhet shkuar aty ku presioni nuk është kaq i madh, shikoni Luftëtarin.