“Parku Olimpik i Tiranës”, punimet drejt fundit

“Parku Olimpik i Tiranës” do të hapë dyert shumë shpejt. Punimet për ngritjen e strukturës unikale në vendin tonë që do të shërbejë si shtëpi për disa federata dhe sporte në vend, janë drejt fundit. Kompleksi tashmë ka marrë formë dhe mungojnë vetëm disa detaje që qëndra moderne olimpike të hapë dyert për sportistët më elitarë të vendit. Drejtuesit konfirmojnë se punimet janë hyrë në fazën finale dhe brenda afatit 2 vjeçar të punimeve që është Qershori i vitit 2017, gjithçka të jetë gati.

Kompleksi është konceptuar në dy godina gjigande dhe moderne që përfshijnë të gjitha federatat olimpike, palestrat përkatëse për stërvitje dhe sallën e madhe të lojërave me dorë ku do të organizohen eventet kombëtare të basketbollit dhe volejbollit kryesisht. Salla e lojërave me dorë ka një kapacitet prej 1200 vendesh dhe në të do të zhvillojnë fazën përgatitore dhe stërvitjen ekipet kombëtare të lojrave me dorë. Një godinë moderne dhe e konceptuar për të siguruar sa më shumë komoditet për sportistët por edhe tifozët.

Në këtë pjesë të Parkut Olimpik tashmë punimet janë fkusuar te vendosja e koshave dhe rrjetës së vojebollit dhe pjesa e fasadës në hyrje dhe asaj jashtë. Godina tjetër po ashtu eshtë drejt përfundimit dhe aty për herë të parë, sportistët e mundjes, peshëngritjes dhe gjithë federatave oimpike do të kenë mundësinë të stërviten në kushte komode. Kjo godinë parashikon gjithashtu edhe strehimin e federatave respektive të cilat do të grumbullohen nën të njëjtën hapësirë. “Parku Olimpik i Tiranës” është një koncept modern i ndërtuar në ish amjentet e Kompleksit Dinamo në rreth 13 mijë metra katrorë dhe ndërtesat moderne parashikjnë në projekt të gjitha kushtet e nevojshme për të zhvilluar një aktivitet sportiv komod.