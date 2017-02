Kukësi, Hasani: Do të jap maksimumin

Është folur për një cështje Hasani te Kukësi, dhe klubi verilindor ka preferuar të përgjigjet nëpërmjet një interviste të vetë mesfushorit dhënë për faqen zyrtare të klubit në Facebook. Në klub ndërkohë shprehen se Hasani nuk është i disponueshëm për të dalë në një konferencë para kamerave ndërsa në intervistën e publikuar nga faqja e Kukësit, nuk komenton lajmin për një shkresë të dërguar prej tij në FSHF ku njofton synimin për të qenë një lojtar i lirë në verë, Hasani shprehet se për momentin është i fokusuar krejtësisht te objektivat që ka me skuadrën ku garanton se do të japë maksimumin deri në ditën e fundit që do të jetë aty.

Për sa i përket mungesës së aktivizimit në takimet e fundit Edon Hasani shprehet se e drejta e zgjedhjes i takon trajnerit, ndaj i duhet të punojë edhe më shumë në stërvitje për të bindur teknikun Gjoka si premton se do të japë 100% të kapacitetit të tij sa herë që do të aktivizohet në fushën e lojës. Vec të tjerash Hasani , gjithmonë duke ju referuar intervistës së publikuar nga Kukësi, garanton se fryma e grupit është optimale në skuadër ndërtsa shprehet i bindur se janë në rrugën e duhur për t’u shpallur kampionë.