Sadiku do pasaporten bullgare per te luajtur si komunitar

Armando Sadiku do të pajiset me pasaportë bullgare përvec asaj shqiptare për të luajtur si futbollist komunitar në kampionatet elitëve në Europë. Sulmuesi i përfaqësueses së Shqipërisë, synon të shfrytëzojë faktin që gjyshërit e tij janë edhe nënshtetas bullgare, për të marrë pasaportën e vendin ballkanin, që është pjesë e Bashkimit Europian. Një levizje e zgjuar kjo e futbollistit të Luganos në Zvicrës që do ta ndihmonte të transferohej në kampionate me elitare në Europë.

Gjatë janarit, Sadiku ka udhëtuar drejt kryeqytetit të Bullgarisë, Sofie, ku ka dorëzuar të gjithë dokumentacionin e duhur për t’u bërë nënshtetas i këtij vendi.

Më një intervistë për zvicëranen “Blick” 25-vjecari, i cili shënoi golin e parë dhe të vetëm për Shqipërinë në një event madhor sic është kampionati europian, tha se marrja e pasaportës bullgare nuk do të ndryshojë asnjë përsa i përket lidhjes së ngushtë që ka me vendlindjen e tij Shqipërinë. “Jeta ime ndryshoi krejtësisht pas atij goli që shënova në Europian, por unë do të mbetem Armando që njohin të gjithë.”

Dëshira e Sadikut është të transferohet në Angli ose Itali, ndaj dhe pasaporta bullgare do ta ndihmonte që të mos penalizohej nga fakti që Shqipëria nuk është ende pjesë e Bashkimit Europian. Të qenit futbollist komunitar do të jetë një avantazh i madh për të realizuar ëndrrat e tij në karrierë.