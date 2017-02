PSG triumfon ndaj Bordeaux

Kur Edinson Cavani të shënon gola të tillë që në fillimin e sfidës, sigurisht që fati i ndeshjes është i përcaktuar, pak a shumë si ajo shprehja, që dita e mirë duket që në mëngjes. PSG në ndryshim nga sfida e mesjavës me Lillë, ndaj Bordeaux zgjidhi gjithcka shumë shpejt falë uruguajanit të saj që ishte njeriu i fitores 0-3 në “Chaban Delmas”. Cavani e mbylli takimin me një dygolësh, pasi në pjesën e dytë, ashtu sic e hapi sfidën ashtu dhe e mbylli me golin e 0-3.

Por të fitosh në Bordeaux nuk duhet të kesh në një ditë të mirë vetëm një futbollist, në fakt ndaj zhirondinëve, PSG luajti një prej ndeshjeve më të mira në këtë sezon me Di Marian që ishte një tjetër futbollist që spikati, jo vetëm me lojë por dhe me gol.

Me këtë fitore PSG për një mbrëmje ju bashkangjit Monacos në krye të klasifikimit ndërsa Boreaux humbi shansin për t’u afruar me zonën europiane.