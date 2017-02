Triller në “Loro Borici”, Vllaznia përmbys Flamurtarin

Fitore triller e Vllaznisë me Flamurtarin në “Loro Borici”. Kuqeblutë mposhtën 3-2 me përmbysje skuadrën e Mezanit, që nuk diti të menaxhonte si duhet avantazhin e pjesës së parë. Vendimtar në këtë përballje mbijetese aktivizimi i të riut Hebaj, që ktheu baraspeshën në rezultat por edhe entuziamin e duhur te kuqblutë për të tentuar deri në sekondat e fundit fitoren.

Armando Cungu thuasje nuk ndryshon asgjë në rreshtim krahasuar me një javë më parë ndaj Partizanit, duke patur parasysh forcën sulmuese të Flamurtarit ndërsa në kampin vlonjat i rikthehet formacionit titullar Bruno Telushi, ndërsa në sulm Mezani i besoi të njëjtës treshe sulmuese, Bushic-Danilo Alvesh-Fazlliu. Sfida mes dy emrave të traditës, por që kërkojnë të sigurojnë mbijetesën nisi mjhaft e luftuar dhe me ritëm të lartë, derisa në minutën e 17-të Bruno Telushi gjeti me zgjuarsi kroatin Tomislav Bushic, që goditi saktësisht në këndin e duhur, për të nxjerrë jashtë loje portierin Agovic. 0-1.

Gabim i Gocajt në minutën e 19-të në mbulimin e Fazlliut që pasi futet në zonë pason në qendër për Bushic, por topi cuditërisht përfundon jashtë, ngjitur me shtyllën. Mundohet të kundërpërgjigjjet Vllaznia me Shtubinën në të 22-ën, por shkodrani nuk koordinohet si duhet në finalizimin me kokë. Kombinim perfekt mes futbollistëve shkodranë një minutë më pas, por goditja e Kalajës ishte qëndrore, reagon në pozicion Frashëri. Moment paniku në portën e Flamurtarit në minutën e 33-tën, por Mersini tregohet i vëmendshëm pas pasigurisë së Frashërit.

Loja ndërpritet për disa minuta pas një përplasje mes Dani Alves dhe Endri Vrapit, kryesori Meta mjaftohet me një karton të verdhë për brazilianin.

Cfarë humbet Shtubina në minutën e dytë shtesë të pjesës së parë, Frashëri bën mrekullimë, duke i mohuar golin shkodranit.

Pjesa e dytë nis me një moment të vështirë në portën e Vllaznisë, Dani Alves djeg në duelin e shpëjtësisë Vrapin, por parabola e tij prirët me portë largohet lehtësist nga mbrojtja.

Drithërima për Frashërin pas eksekutimit të një goditjeje të lirë nga Bakaj, topi përfundon jashtë për pak centimtra.

Në minutën e 59-të Cungu vendos të ndërrojë Kalajën me 18-vjecarin Hebaj për t’i dhënë më shumë rrezikshmëri fazës sulmuese. Provon të pamundurën Elis Bakaj në të 63-ën, por koordonimi nuk është i duhuri,.

Mezani largon Danilo Alvesin në të 64-ëm, për t’i bërë vend Galicit, ndërsa pak sekonda më pas Mulemo hyn në fushë për Vecajn për të shtuar forcat në sulmin shkodran. Telushi nuk gjeti katërkëndëshin me një goditje të fortë nga distanca pak caste më vonë, ndërsa në të 74-rën Agovic i kundërpërgjigjet instiktivisht goditjes së fortë të Galic.

Vjen minuta e 75-të kur del në skenë Rubin Hebaj, i cili pasi shmang një kundërshtar shkarkon të majtën, me topin që pasi godet shtyllën përfundon në rrjetë. 1-1.

Mezani sheh menjëheë në stoli, duke aktivizuar Nezirajn në vend të Faslliut. Ndërsa në kampin shkodran goli i adoleshentit që erdhi nga stoli, pati ndikim të drejprdrejtë sidomos në anën psikologjike. Pret në dy kohë Frashëri pas tentativës së Pjeshkës në të 81-ën. Me fat Vllaznia një minutë më pas, kur shehaj përballë Agovic e con topin pak centimetra mbi tra. Gjithsesi shkodranët besuan se mund ta fitonin ndeshjen dhë në minutën e fundit të kohës së rregullt bënë mrekullinë me Elis Bakajn, me Frashërin që filliisht i moi golin Shtubinës, por s’mund të bëntë asnjë ndaj koordinimit perfekt të 29-vjecarit.

Flamurtari hidhet i tëri në sulm dhe pas një sulmi të gjatë arrin të barazojë shumë shpejtë me Tomislav Bushic.

Por trilleri në “Loro Borici” nuk kishte përfunduar, në aksionin pasardhës Vllaznia gjeti golin e firores me Pjeshkën, që nuk u besonte dot syve për faktin se i dhuroi tri pikë skuadrës së tij.

Për Flamurtarin kjo ishte një humbje e dhimbshme për mënyrën sesi erdhi, për me tepër që ndikon drejtpërdrejtë në renditjen e kuqezinjve në pjesën e poshte të tabelës.