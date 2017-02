Sinella: Nuk shfrytezuam rastet. Daja: Administruam mire

Trajneri i Laçit Sinella pas humbjes me Skenderbeun:

“Ne pjesen e pare pothuajse arritem ta kapim kundershtarin 3 here ne kundersulm por nuk i shfryetzuam dort rastet pastaj morem nje gol dhe ne pjesen e dyte patem shume veshtiresi . Megjithate u perballem me nje kundershtari kaq te forte si Skenderbeu. Kemi nje ndeshje ne mesjave do te mundohmei te konkurojme edhe ne Kupe dhe te dalim nga Kroca me nje fitore.”

Skenderbeu, trajneri Daja i kenaqur me paraqitjen e skuadres:

“Ne pjesen me te madhe kemi administruar mire edhe territorin edhe levizjen e topit kemi patur shume situata para porte, kemi patur ritem ndryshe. Edhe ekipi ka qene kompakt jam i kenaqur pzasi nese prodhojme te njejten loje do te kemi vazhdimesi edhe ne rezultate.

E rëndësishme eshte te bejme lojen tone dhe pastaj te shohim lojen e rivaleve. Natyrshem na jep qetesi por dughet te jemi me kembe ne toke që të arrijmë objektivat.”