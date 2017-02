Gjoka: Ndaj Tiranes ishte nje sfide e veshtire

Trajneir i Kukesit Gjoka pas fitors me Tiranën

“Une mendoj që kam pas tensionin më të madh gjatë gjithë kohës dhe akoma se kam mbledh veten për ato raste të shpërdoruara dhe këto janë ndeshje kur ti do të bësh më shumë se cduhet të kthehen në bumerang kështu që është një ndeshje shumë e vështirë.

Nuk merrem me ato llafe cdo njeri ka të drejtë të flasi dhe ta mendoj si e di vet.

Me vjen shume keq qe e mendon keshtu gjithsesi skam deshire te bej replika nuk me duket keshtu megjithate nuk i pergjigjem kesaj pyetje qe eshte komplet mendimi jot dhe jashte reales.”

Mirel Josa pas humbjes me Kukesin

“Kemi shumë probleme, këto probleme e dini shumë mirë nga se kanë ardhur duke pas parsysh dhe demtimet nuk justifikohem për ndeshjen me Kukesin, dëmtimet po na ndjekin edhe me Domgjonin sot që është jasht edhe për 15 ditë. Në përgjithsi nga skuadra jam i kënaqur edhe nga mënyrë se si u lujt ju përmendet djemt e rinj që ishin në nivel dhe më premtojnë shumë për të ardhmen.

Ne do të vazhdojmë punën tonë edhe në kampionat edhe në Kupë. Do të rrisim gjendjen e skuadrës nga java në javë por duhet të shohim edhe pikët që janë të rëndësishme për ne në vazhduimësi.

Luanim me ekipin kryesues, normal që Kukësi vinte me më tepër presion për të marë ndeshjen ne e luajtëm ndeshjen dhe besoj se lujtëm drejt pasi për menyrën e lojës në fushë për ato që më takojnë të thëm për sa i përket mënyrës së si e kerkuam lojën pastaj me kalimin e minutave me rritjen e presionit nga Kukësi kemi qenë edhe here tjetër në këto pozita dhe kemi pas probleme kur donim të shënonim se sben.”

Kapiteni i Kukesit, Hallaçi per fitoren ndaj Tiranes

“Kam degjuar disa thashesheme gjate javes por besoj se u binden te gjithe qe ishte nje ndeshje e vertete. E rendeishme eshte qe kemi arritur te marrim nje trepikesh ndaj nje skuadre si Tirana.”