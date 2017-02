Champions, PSG shkaterron Barcelonen

Barcelona pas më shumë se një dekade mund të mbesë jashtë cerekfinaleve të Uefa Champions League pas një humbje të rëndë në ndeshjen e parë të 1/8 kundër PSG. Francezët fituan 4-0 ndaj blaugranave pas një ndeshje të përsosur në “Parc de Prince” me ekipin e Enriques që ishte vetëm një hije e skuadrës spektakolare që jemi mësuar të shikojmë zakonisht. Angel Di Maria ishte frymëzuesi i të tijve, me një dygolësh, ku i pari erdhi në minutën e 18-të pas një goditje dënimi. Përpara pushimit blerja e dimrit, Draxler dyfishoi shifrat duke krijuar një rezultat sigurie për vendasit. Në pjesën e dytë jo vetëm që nuk pati një kthesë të Barcës, por PSG madje vazhdoi të thellonte më tej shifrat përballë një rivali të shpërfytyruar nga dikur nuk njihte kundërshtar, me Di Marian që shënoi dhe golin e 3-të, ndërsa mbrëmja magjike e PSG u kompletua nga Cavani që shënoi dhe golin e 4-tërt për të tijtë, për një 4-0 që vështirë se mund të përmbyset, qoftë dhe nga Barcelona.

Fitore arriti dhe skuadra tjetër vendase e mbrëmjes së të martës në Champions, Benfica që mundi 1-0 Borusian e Dortmundit me një gol të Mitroglu, ndërsa verdhezinjtë humbën dhe një 11-metërsh me Aubameyang.