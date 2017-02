Tirana eliminon Kukësin nga Kupa e Shqipërisë

Përfundon 0-0, rezultat që kualifikon Tiranën pas fitores 2-1 në ndeshjen e parë. Ishte në lupë Kukësi-Tirana pas polemikave që kanë shoqëruar dy përballjet e fundit mes tyre, pa paragjykuar verdiktin final, një ide për aleancën e mundshme mund ta krijojë kronika.

E sigurt është se ishte një ndeshje që nuk ngrohu aspak, Kukësi nuk është se bëri ndonjë gjë të madhe dhe të dy formacionet ishin mbushur me linjat e dyta. Te verilindorët debutonin Koci në portë dhe Cema në mbrojtje, në sulm Rangel me Gurin ndërkohë që rikthehej titullar Hasani. Te Tirana, mbrojtje sërish e paparë me Turtullin e Caken në qendër, ndërsa në sulm luanin Edeh dhe Halili. Padyshim skuadra jo më e mirë e mundshme për Gjokën që iu jepte një shans atyre që kanë luajtur më pak, ndërsa te Tirana, Josa ka javë që i duhet të arnojë formacionin. Rrjedhin pa raste minutat e para dhe duhet pritur minuta e 19 për të parë kërcënimin e parë me Cale që gjen reagimin e duhur nga ana e Bakajt. Në të 26, Hoxhallari peshkon të lirë në zonën e dytë me krosimin e tij Edeh që ndalet nga Koci.

Nuk mungojnë edhe momentet e tensionit me një të tillë mes Halilit dhe Hasanit që iu kushton nga një karton të verdhë. Në të 41 është Merveille që provon nga larg dhe Edeh nuk arrin të përfitojë në kthimin e topit nga Koci, ndërsa 2 minuta më pas është Sidri Guri që shpërdoron në rast vërtetë të mirë pas asistit të Rangel nga e djathta. Mbyllet me rrjeta të paprekura pjesa e parë, dhe në të dytën Josa e nis me Dokën në vend të Kërcikut, fraksioni është një festival rastesh të humbura, në të 57 lëshon një goditje krejtësisht të gabuar pas një kundërsulmi të shpejtë Romuald, ndërsa 4 minuta më pas, Rangel del përballë Bakajt që arrin t’i prishë goditjen, ndërsa Hasani dhe Guri nuk përfitojnë nga dalja e gardianit të Tiranës. Menjëherë më pas është Edeh që godet jashtë në krahun e kundërt. Kukësi përgjigjet me një silurë fluturimthi të Hasanit në minutën e 63 që Bakaj arrin ta ngrejë sipër traversës.

Pak më vonë ka një gol të anulluar me të drejtë për pozicion jashtë loje të Tiranës, pas goditjes së traversës nga Halili, ndërsa në të 67 vjen dhe debutimi i Kufre Ebong te Kukësi, ku pak më vonë, në të 74 Gjoka fut edhe një tjetër të ri, produktin e shtëpisë Koldashi në vend të Lenës. Edhe pse kronometri luan për Tiranën, duket se nuk ka ndonjë ankth të madh për kalimin e minutave te Kukësi, përkundrazi inisiativa më shpesh është e kryeqytetasve, me Takun që është një prekje larg golit në minutën e 80. Fati i keq gjithsesi i ndjek kryeqytetasit me Asion Dajën që mbetet i dëmtuar në minutën e 83, mbetet për t’u përcaktuar shkalla, por ndërkohë mesfushori që dukeshëm ndien dhimbje në kavilje lë fushën e blertë, aty ku në minutat e mbnetura nuk ndodh asgjë për t’u sinjalizuar, dicka e pazakonte për finalen e një sfide me eliminim të drejtëpërdrejtë. Në fund, duket sikur dy skuadra të plagosura mbyllin një 0-0 por sic thoshte dikur Buffon, më mirë dy të plagosur se një i vrarë.