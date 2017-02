Korabi-Vllaznia, kuqeblute per t’iu larguar fundit

Java e 22 e Kategorisë Superiore celet me një sfidë mbijetesë, pikërisht me Korabi-Vllaznia, që do të zhvillohet në “Niko Dovana” në orën 14:00. E pabesueshme ajo që po ndodh me lindorët në këtë sezon. Në mungesë të një impianti të përshtateshëm në Peshkopi, debutesit në elitën e futbollit shqiptar kanë qenë të detyruar t’i luajnë ndeshjet brenda në katër impiante të ndryshme, në “Selman Stërmasi”, “Zeqyr Ymeri”, në stadiumin e Peqinit dhe në “Elbasan Arena”, ndërsa “Niko Dovana” është i pesti. Vendimi i FSHF-së për të mos licencuar stadiumin “Korabi” është në favor të Vllaznisë, që pavarësisht se konsiderohet vizitore, nuk do ta ndiejë aspak presionin e tifozëve vendas, që në Durrës do të jenë me dhjetëra. Mungesa e Alfred Zefit i pezulluar 5 ndeshje nga Disiplina, por edhe ajo e Miroslav Vujadinovic, që nuk është stërvitur me skuadrën në seancat e fundit, janë një tjetër minus për Korabin, që nga javë në javë po i shuhen shpresat për qëndrimin në Superiore.

Nga ana tjetër Vllaznia kthehet në të njëjtin stadium ku në mesjavë pësoi një humbje shokuese në Kupën nga Teuta, duke u eliminuar nga kompeticioni. Skuadra e Cungut tashmë i ka përqëndruar të gjitha energjitë në kampionat, ku është përfshirë në një garë të ethshme për mbijetesë. Fitorja e fundit in në “Loro Borici” ndaj Flamurtarit e ka shkëputur me 4 pikë ekipin shkodran nga zona e ftohtë, por kuqeblutë mund të përfitojnë nga kalendari, pasi dy nga rivalët e mbijetesës Flamurtari dhe Teuta kanë përplasje direkte, ndërsa Laci pret Kukësin. Një trepikësh me Korabin do të krijonte një distancë sigurie që do të vlente më shumë në anën psikologjike në takimet e ardhshme.