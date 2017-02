Gotze gati të ribashkohet me Klopp, e kërkon Liverpooli

U rikthye te Dortmundi për të shpërthyer sërish si dikur por aventura e dytë e Mario Gotzes te verdhezinjtë nuk po shkon ashtu sic do të kishte dëshiruar njeriu që me golin e tij i dha trofeun e Kupës së Botës, Gjermanisë në Brazil. Kjo ndoshta edhe për faktin se tashmë te Borussia nuk është më një trajner si Jurgen Klopp i cili e afirmoi 24-vjecarin në futbollin e madh kur ishte vetëm 17 vjec. Në këtë sezon të Bundesligës Gotze ka zhvilluar në total 11 ndeshje me skuadrën e drejtuar nga Thomas Tuchel duke realizuar vetëm 1 gol. Shumë pak për një futbollist me klasin e tij.

Dëmtimet e njëpashnjëshme janë bërë një pengesë për 24-vjecarin pasi në sfidat e fundit, ish lojtari i Bayern-it ka munguar pikërisht për arsye të një lëndimi. Megjithatë përshtatja e Gotzes nuk ka qenë ajo që prisnin të gjithë dhe gjasat janë futbollisti të largohet në fund të sezonit nga Signal Iduna Park. Për futbollistin e përfaqësues së pancerave, interesohet Liverpooli me trajnerin Jurgen Klopp ta presë krahapur Gotzen për ta rikthyer në nivelet më të larta. 24-vjecari do të ishte një opsion shumë i mirë për sulmin e The Reds në skemën 4-3-3 që përdor Klopp pasi mund të alternohet me emra të tillë si Coutinho, Mane dhe Firmino. Dortmundi është gati të lejojë largimin e lojtarit nëse oferta e Liverpoolit kap shifrën e 25 milionë Eurove.