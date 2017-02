Derbi i kuq, Partizani fiton 2-1ndaj Tiranes

Kryeqyteti i kuq me Partizanin që theu “mallkimin” e shkurtit në derbi duke fituar 2-1 në “Selman Stërmasi” ndaj Tiranës, pas një përballje ndërqytetase së cilës ju rikthyen jo vetëm golat por dhe një fitues. Skuadra e Starovës ishte ajo që kishte më tepër nevojë për këtë fitore dhe arriti ta marrë përballë një Tirane, që vulos fillimin më të keq në histori në një fazë kampionati me humbjen e katërt radhazi në katër ndeshjet e para. Një derbi që ku vulën përfundimtare e la një sulmues si Ekuban, pavarësisht se siparin e ngritën dy mbrojtës, Malotra dhe Teqaj.

Dhe pse me mungesën e një pjese të tifozerisë së Tiranës, derbi sërish nuk e humbi shkëlqimin e tij në tribuna me tifozët e Partizanit që kishin menduar të dhuronin si zakonisht një dekor të jashtëzakonshëm. Në fushë skuadrat ndryshe nga dy derbet e fundit përligjën pritshmëritë me lojë. Partizani dhuroi tronditjen e parë me Fejzullahun që “shkundi” traversën në të 7-tën pas një topi të ulur mirë nga ekuban. Nga largësia për Tiranën përgjigja do të vinte me Takun, por goditja e tij do të ishte e pasaktë. Në të 12-tën, pas 192 minutash goli u rikthye në derbi me Malotën që i shpëtoi mbulimit të mbrojtjes bardheblu duke devijuar topin për në rrjetë.

Një nga golat më të rëndësishëm për Malotën në karrierën e tij dhe i pari sezonal për të kuqtë. Përsëritja tregon më së miri nëse mbrojtësi ishte në pozicion jashtë loje apo jo. Epërsia “ndezi” këmbët e bardhebluve por ende jo nuhatjen e golit të Cisses, që i vetëm përballë Hoxhës u ndal nga gardiani i Partizanit .Në të 25-tën Tirana pretendoi dhe për 11-metërsh për prekje të topit me dorë, por kryesori dhe asistentët e tij e cilësuan si të pavullnetshme. Pjesa e parë u mbyll me një pritje të Likës që shmangu golin e dytë të Partizanit, i cili mund të bënte të pamundur zgjimin e Tiranës, që pjesën e dytë e nisi në mënyrën e duhur me gol, dhe për shkak të një dalje jo të mirë të Hoxhës që u shfrytëzua nga Teqja në shtyllën e dytë.

Mënyra e duhur për të nisur një fraksion loje. Partizani si pritës por dhe si favorit e kuptoi se duhet të sulmonte dhe në të 59-tën Ekuban gjeti lëvizjen e duhur për të liruar Trashin por ky i fundit përballë Likës gaboi. Gabimin nuk e përsëriti Ekuban në të 70-tën që shfrytëzoi një lëvizje të jashtëzakonshme të Torrasas duke shënuar golin e tij të parë në një derbi.

Në minutën e 80-të, Ekuban pati dhe mundësinë për të realizuar një dygolësh por gaboi përballë Likës pasi humbi dhe ekuilibrin. Në të 82-tën dhe Batha pati mundësinë për të mbyllur takimin por gaboi duke bërë që derbi të ishte i “vuajtur” deri në fund për të kuqtë, pasi dhe Ekuban në të 92-të lëshoi shumë përpara një top drejt zonës së Likës. Skuadra e Starovës megjithaë në fund i mori tre pikët duke reduktuar në katër diferencën me Kukësin kyesues falë suksesit në një derbi, ku i vetmi rezultat që vlente ishte fitorja.