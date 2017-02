Europa League, Fenerbahce kërkon përmbysjen

Manchester United shkon drejt Francës për tu përballur me St. Ettiene për sfidën e kthimit të 1/16 të Europa League, por me avantazhin e 3 golave të realizuar në Old Tratford. Djajtë e kuq po kalojnë një moment të mirë pasi vijnë nga 4 fitore radhazi në të gjitha kompeticionet, madje duke shënuar plot 10 gola dhe pësuar vetëm një. Në Geofroy Guichard nuk priten surpriza kjo dhe nga fakti se St Ettiene ka humbur 3 nga 4 takimet e fundit, ku përfshihet edhe vizita në Angli një javë më parë. Skuadra e drejtuar nga Cristophe Galtier ka humbur terren edhe në kampionat, ku tashmë gjendet jashtë zonës europiane. Mourinho duhet të vlerësojë nëse do të hedhë në fushë Zlatan Ibrahimovic, sulmuesi që i ka realizuar 14 gola në 13 ndeshje në të gjitha kompeitionet St Ettiene.

Detyrë e lehtë duket për Shalken, që pas fitores së pastër 0-3 në transfertë, e sheh si një lojë fëmijësh sfidën e kthimit me Paokun. Markus Veinzerl pritet të kryejë rrotacion në formacionin e bluve të Gelsenkirshen, duke parë se në kampionat janë disi larg zonës europiane. Paoku duket të ketë mbyllur llogaritë me Europa League pas asaj humbjeje në shtëpi, por në Gjermani udhëton për të treguar se një javë më parë ishte thjesht një moment negativ për ta. Ndeshja më interesante e mbrëmjes do të zhvillohet në Sukru Saracoglu të Stambollit, ku Fenerbahce duhet të përmbysë humbjen minimale të regjistruar në Rusi ndaj Krasnodarit. Goli i Claeson në minutën e 4 i jep një avantazh minimal rusëve të cilët duhet të bëjnë llogaritë edhe me presionin e tifozerisë vendase. Turqit nuk njohin humbje në 9 sfidat e Europiane të luajtura përpara publikut ku kanë regjistruar 8 fitore dhe një barazim. Por në 5 ndeshejt e fundit Fenerbahce ka treguar oshilacione të mëdha, duke fituar vetëm derbin në Kupë me Besiktas, barazuar 2 dhe humbur 2 të tjera në të gjitha kompeticionet. Megjithatë djemtë e Dick Advokat kanë një tjetër avantazh të madh ndaj rusëve, pasi Krasnodar ka luajtur vetëm një ndeshje zyrtare, pikërisht një javë më parë ndaj turqve.